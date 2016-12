Sem receber salários e 13°, professores fazem manifestação em Parintins

Um grupo de professores da rede municipal de ensino do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) realizou uma manifestação, na manhã desta quinta-feira (22), com o objetivo de pressionar a prefeitura da cidade para realizar os pagamentos de salários atrasados.

A efetuação do pagamento foi anunciada pela Secretaria de Finanças na quarta-feira (21), entretanto, os servidores não receberam. O calendário divulgado pela pasta não discrimina quando a gestão municipal deve efetivar o pagamento dos salários do mês de dezembro e dos 13º salários.

“Nós queremos uma definição. Precisamos saber quando vamos receber. Pela nota, o pagamento será apenas do 13º. Entretanto, o nosso mês de dezembro quem vai pagar? Será a nova gestão?”, questiona a professora Leonor Cursino.

A servidora municipal disse que o grupo está recolhendo assinaturas para encaminhar um documento à secretaria, onde cobram explicações acerca dos pagamentos dos professores do ensino fundamental.

“A secretaria diz que o pagamento será feito na próxima semana, mas não específica dia e horário. Ou seja, fica num vácuo essa informação. Nós precisamos de uma definição, já vamos passar o Natal sem pagamento e sem saber quando vamos receber”, afirmou a professora.

Prefeitura

Em nota, a prefeitura de Parintins confirmou o pagamento do 13º do funcionalismo municipal, porém, não falou quando fará o pagamento do mês de dezembro.

No mesmo documento, a administração municipal nega a intenção de dar calote no funcionalismo e disse que a atual gestão vai honrar os pagamentos antes da mudança de prefeito.

Tadeu de Souza

Correspondente GRN