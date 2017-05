Sem Neymar, Tite convoca seleção com novidades para amistosos na Austrália

O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou nesta sexta-feira (19) 24 jogadores para os amistosos contra a Argentina e Austrália, marcados nos dias 9 e 13 de junho, em Melbourne, na Austrália. A grande ausência da lista de convocados foi o atacante Neymar, que foi poupado em virtude do desgaste físico. Além do atacante, os zagueiros Marquinhos e Miranda e o lateral direito Daniel Alves, titulares da seleção, também foram poupados.

Já as principais novidades são o goleiro Diego Alves (Valencia), o os zagueiros David Luiz (Chelsea) e Jemerson (Monaco), o lateral direito Rafinha (Bayern de Munique), o lateral esquerdo Alex Sandro (Juventus) e o meia-atacante Rodriguinho (Corinthians). Gabriel Jesus, que ficou fora da última convocação em virtude de uma lesão, foi chamado novamente.

“O Rafinha tem 135 jogos, campeão alemão. O Alex Sandro é da defesa menos vazada, está na final. O Jemerson foi campeão francês e semifinalista da Champions, e acompanhamos in loco seu desempenho. Tem todas as credenciais neste aspecto. O Rodriguinho foi um dos destaques do Campeonato Paulista, ele concorria com o Diego. Poderia ser o Diego, mas neste momento é Rodriguinho”, explicou o treinador da seleção brasileira, que afirmou ter conversado com o Rafinha por telefone.

Em 2015, o lateral direito se recusou a defender a seleção após ser convocado. “Liguei e conversei com ele por telefone. Houve um mal entendido com relação à situação anterior. Ele disse ‘Gostaria sim, é meu objetivo pessoal'”, contou.

Com a vaga assegurada na Copa do Mundo da Rússia, os jogos contra Argentina e Austrália marcarão o início da preparação do Brasil para o Mundial.

Desde que Tite assumiu o cargo, a seleção brasileira engatou nove vitórias -oito pelas eliminatórias sul-americanas -e voltou a assumir a liderança do ranking.

Confira a lista de convocados para os amistosos:

GOLEIROS

Diego Alves (Valencia)

Weverton (Atlético-PR)

Ederson (Benfica)

LATERAIS

Alex Sandro (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luis (Atlético de Madri)

Rafinha (Bayern de Munique)

ZAGUEIROS

David Luiz (Chelsea)

Gil (Shandon Luneng)

Jemerson (Monaco)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

VOLANTES E MEIAS

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Lucas Lima (Santos)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Rodriguinho (Corinthians)

ATACANTES

Diego Souza (Sport)

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Taison (Shaktar Donetsk)

Willian (Chelsea)

FolhaPress