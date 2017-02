Greve chega ao fim, mas rodoviários ameaçam nova paralisação nesta quarta

Quase sete horas depois de inciar a paralisação para reivindicar o pagamento do aditamento salarial, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus (STTRM) decidiu finalizar o movimento paredista e aguardar uma decisão dos empresários até o final do dia.

“Por volta das 9h40 todos os ônibus do sistema começaram a sair das garagens. Como até o momento não houve acordo sobre o pagamento da quinzena, vamos aguardar até o final do dia uma garantia dos empresário sobre uma data certa para esta quitação. Se não for estabelecido nada, vamos paralisar novamente os ônibus amanhã”, afirmou o presidente do STTR, Givancir Oliveira.

Daniel Landazuri

EM TEMPO