Sem manutenção ou reparos, transformador de energia pega fogo há 6 horas na Vila da Prata

O transformador de um poste, localizado na Rua Boa Esperança, na Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, pega fogo desde às 17h desta terça-feira (17). Moradores informaram que o problema não foi resolvido mesmo após inúmeras ligações ao atendimento ao cliente da Eletrobras Distribuição Amazonas.

De acordo com informações do morador, Alexandre Matheus, várias ligações já foram feitas para a concessionária, mas nenhuma equipe da empresa foi até o local.

Leia também: Amazonense economiza nos serviços e Estado registra 2ª maior queda do setor

“Os moradores com casas mais próximas ao poste estão com medo, já saíram de suas casas e estão na rua aguardando a chegada de alguém para resolver o problema. Porém, parece que a empresa fornecedora de energia não está se importando muito com o ocorrido”, disse o morador.

Segundo uma moradora, que preferiu não se identificar, ao ligar pela quarta vez para a empresa, uma das atendentes questionou sobre o porquê dos moradores estarem com medo e, logo em seguida, desligou o telefone.

A equipe de reportagem do EM TEMPO entrou em contato com a assessoria de imprensa da concessionária, que informou que uma esquipe está a caminho do local para resolver o problema ainda na noite desta terça.

Raphael Tavares

EM TEMPO

Leia mais:

Judoca amazonense disputa Mundial Júnior na Croácia

Trabalho solidário da primeira-dama de Manaus é reconhecido pela CMM

Dupla em fuga colide com carro e atinge passageiro em parada da Constantino Nery; um morreu