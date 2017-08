Sem limites para alcançar um sonho

Em busca do sonho de se tornar um jogador de futebol profissional, o jovem Igor Thaylon Santos da Silva, de 18 anos, navega 25 quilômetros, quatro vezes por semana, para treinar na equipe juvenil do Nacional Futebol Clube. A viagem é sempre solitária. Da área rural da comunidade de Terra Nova, no Careiro da Várzea, onde mora, até Manaus, são 30 minutos. Depois, ainda tem um bom trecho de ônibus do Puraquequara, na zona Leste até o CT do clube, na bola do Coroado.

O dia de Igor começa cedo. Tudo começa na lavoura: roçar e cuidar dos animais da propriedade – Fotos: Janailton Falcão

Mas antes da viagem até o treino, a vida de Igor e seus 5 irmãos segue a rotina do pai, o agricultor Natan Oliveira da Silva, 64. O dia começa cedo na fazenda onde moram: à cavalo, ele tange os búfalos da família até o rio. Depois ainda tem outros afazeres, com roçar o chão onde vão plantar banana, maxixe, cebola, quiabo, cheiro-verde e tomate. As horas que passa sob o sol de mais de 37 graus, o ajudam a melhorar a resistência para os dias de jogos.

“Os animais fazem parte da nossa renda e do dia a dia da família. Já estou acostumado. Para eu chegar longe no mundo do futebol, procuro ajudar e respeitar muito meus pais, pois eles são tudo para mim”, afirmou Igor.

No início da tarde ele sai de casa em direção a Manaus. São 30 minutos de voadeira e mais um ônibus

A viagem

Para estar na sede do Nacional às 14h, quando iniciam os treinos, Igor sai de casa logo após almoçar. Já devidamente uniformizado, ele encara 30 minutos em sua voadeira cortando os rios Amazonas e Negro, até chegar ao porto do bairro Puraquequara, na zona Leste. De lá até o CT Barbosa Filho são mais alguns longos minutos de ônibus.

Essa rotina se repete 4 vezes na semana. Tudo para se manter no time juvenil do clube amazonense, que está em preparação para o Campeonato Estadual sub-17 e para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018.

Mas tamanha perseverança não passa desapercebida pela comissão técnica do Nacional. O técnico Robson Garanha e diretor social Wilson Machado sempre incentivam o sonhador da bola. “É um esforço muito grande. Fico muito feliz pela oportunidade dele aprender conosco. Ele tem uma história muito linda, mas precisa melhorar muito a parte técnica. Espero que esse esforço possa dobrar dentro de campo. Ele faz parte do planejamento para o meu elenco”, afirmou Garanha.

O quintal de casa vira local de treino para o menino que quer realizar um sonho iniciado pelo pai dele, na década de 1970

No sangue

A fome por bola e o sonho de jogar no time do Nacional foi herdado do pai. Pode não parecer, mais o agricultor Natan Oliveira também fez parte do elenco juvenil do Nacional no início da década de 1970, onde jogou por duas temporadas.

Na época, o elenco do Leão da Vila era recheado de estrelas e o sonho do seu Natan não se concretizou. “Era muito difícil subir do juvenil para o júnior do Nacional. O profissional contava com grandes jogadores como Pepeta, Rolinha, Pretinho, Canhoto e Tupãzinho. Meu pai não tinha condições financeiras de me manter, por isso eu larguei o futebol. Agora aposto no meu filho e estou aqui para incentivá-lo”, contou o orgulhoso agriculto.

Mas o DNA não foi herdado apenas por Igor. Os irmãos Joãozinho, de 9 anos e Natanael, de 2 anos, não largam a bola. Já as irmãs Nataniely, 7, Nataliny, 4, e Natiely, 5, trocam a bola no pé, pela arquibancada para torcer pelo irmão mais velho. “Aqui em casa, todos gostam de futebol”, confirma a madrasta de Igor, a dona de casa Vanessa Alves de Souza, de 30 anos.

Perigo

Todos os dias que vem a Manaus, Igor enfrente o risco de atravessar o Negro e o Amazonas, às vez, em plena escuridão. Mesmo assim, o garoto não pensa em desistir.

“Quando o treino termina por volta de 17h30, tenho meia hora para pegar um ônibus próximo ao CT e seguir direto para o Puraquequara. Dois ou cinco minutos perdidos durante o fim de tarde são cruciais, pois sei que terei dificuldades na volta para casa”, explica o jovem lembrando que não é incomum ter que fazer a travessia no escuro. “Dá para chegar; dá para imaginar a direção, mas é perigoso”, finaliza.

