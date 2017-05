Sem jogar há nove meses, Conca é liberado para estrear pelo Flamengo

O argentino Darío Conca está pronto para estrear pelo Flamengo. Nesta segunda-feira (22), o médico Márcio Tannure confirmou a liberação do meia pelo departamento. A decisão cabe apenas ao técnico Zé Ricardo a partir de agora.

Conca não joga desde 19 de agosto do ano passado. Ele passou por uma cirurgia delicada no joelho e foi emprestado pelo chinês Shanghai SIPG ao Flamengo para a parte final da recuperação. O time rubro-negro pagará um percentual reduzido do salário do jogador a partir do momento em que ele entrar em campo.

“O Conca não está mais no departamento médico e treina com o grupo. Está liberado assim que a comissão técnica considerar necessário”, afirmou Tannure.

Embora o departamento médico não tenha falado publicamente sobre a data do retorno de Conca, era esperado que o jogador estivesse disponível no começo de maio. A expectativa, inclusive, era a de que ele pudesse jogar na segunda partida da decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense.

O argentino ainda precisará readquirir ritmo de jogo, mas a liberação é um alento para o técnico Zé Ricardo, que necessita de jogadores de qualidade para o setor. Agora, cabe ao comandante escolher a data da estreia de Darío Conca.

Diego

Outra boa notícia no Flamengo envolve o meia Diego. Liberado seis semanas após uma cirurgia mais simples no joelho, ele iniciou o trabalho de transição ao campo. A expectativa é a de que retorne aos gramados em duas semanas.

“O Diego se encontra sem dor. Está assintomático e iniciou o trabalho no campo para que esteja o mais breve possível com o grupo”, encerrou Tannure.

O zagueiro Donatti segue com uma lesão na panturrilha e não tem prazo para jogar. Everton e Gabriel realizaram apenas trabalho com os fisioterapeutas do clube.

Vinicius Castro

Folhapress