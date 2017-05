Sem aumento salarial, Michell deixa Princesa

Um dos principais jogadores do futebol amazonense nos últimos anos, o meia Michell Carvalho Machado, mais conhecido como Michell Parintins, 35, está sem clube e sem propostas para o segundo semestre deste ano. Às vésperas do Brasileiro da Série D e das semifinais do Campeonato Amazonense, o jogador não chegou a um acordo salarial com o Princesa do Solimões e, antes mesmo do término do seu contrato, que ocorre na quarta-feira (24), decidiu rescindir com o clube.

Após três temporadas no Tubarão do Norte, sendo vice-campeão estadual em sua primeira passagem, em 2014, Michell disse ao PÓDIO que conversou com o presidente Alexandre Modesto para rever sua base salarial no clube, mas não teve muito êxito na negociação, o que culminou em sua saída da equipe

manacapuruense.

“Meu contrato acaba dia 24 de maio. Nós conversamos e não entramos num acordo. O presidente disse que não tinha condições e eu entendi a parte dele. Ele é um cara que está começando agora, mas tem que trabalhar com os pés no chão. Saio sem mágoa e vou ficar torcendo de longe para meus colegas. Espero que dê tudo certo, principalmente na Série D, porque é um sonho subir para Série C do ano que vem”,

declarou o jogador.

Livre para negociar e seguir em sua carreira no segundo semestre, Michell diz que não recebeu nenhuma proposta de outro clube do futebol local, no caso o Fast Clube, que também disputa a última divisão nacional. Para ele, a situação de todos está no mesmo patamar do Princesa, ou seja, alegando não ter muitos recursos para fazer

investimentos.

“Não tenho nenhuma proposta de outros clubes, no caso do Fast, que também não tem condições financeiras pelo que acompanhei. Se for assim, prefiro ficar em casa com meu filho. Prefiro não atrapalhar, porque a cobrança é muito grande em cima daquilo que você ganha. Prefiro ficar na minha mesmo e não ter perturbação alguma. Infelizmente, somos desvalorizados”, argumentou Michell.

Sem pressa

Sem saber do seu futuro, o meia chegou a conversar com um amigo que joga no São Francisco-PA, mas nada de oficial chegou até ele. O meia mostrou cautela e afirmou que, caso não consiga um contrato em algum clube, vai tentar sobreviver em sua cidade natal.

“Em Parintins, o custo de vida não é muito elevado como em Manaus. Tem como sobreviver e fazer outras coisas para ajudar na renda familiar. Estou somente esperando o momento e vou viajar amanhã (hoje) à minha cidade para ver meu filho, que já tem 5 anos”, explicou o jogador.

Paulo Rogério

EM TEMPO