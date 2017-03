Sem água na torneira, cacimbas são esperança na periferia de Manaus

A cena seria típica de um povoado do interior, há várias décadas, lá pelo século passado. Encontrar pessoas com baldes, latas e tambores à procura de água para beber, cozinhar e lavar roupa, em meio às palafitas, becos e áreas de risco, se tornou tarefa corriqueira para os moradores nas periferias de Manaus.

Entretanto, o árduo ‘caminho da sede’, não se restringe apenas aos esforços sobre os ombros, braços e cabeça para se obter água, o retrocesso fica ainda mais evidente quando a alternativa passa a ser a ‘cacimba (poço artesanal para armazenar água), cisterna (sistema de captação de água da chuva) ou poços.

A comunidade da Sharp, Zona Leste, com acesso a rua M, pelo bairro Armando Mendes, é reflexo da luta diária por água. Lá, parte dos 10 mil moradores dependem da água das “cacimbas” para os afazeres domésticos e muitas vezes o líquido é até usado para matar a sede. “A nossa situação é triste, muito triste. Nossa vida é carregar água. Uma vergonha uma cidade como Manaus voltar no tempo; temos que abastecer a cacimba construída há sete anos, no quintal de casa, isso não é apenas aqui, maior parte dos moradores consegue água por meio das cacimbas e poços”, disse Taynara Uchôa, 18 anos, moradora do Beco Circular, na Comunidade da Sharp.

A auxiliar de serviços gerais, Maria Arlete, 31, disse que usa a água doada de uma cacimba para lavar roupas e limpar a casa. “Para beber e cozinhar eu pego a água de um poço artesiano na rua J, no Armando Mendes”, explicou, ressaltando que outro problema é quando chove. “A água da chuva traz coisa ruim (detritos) para dentro da cacimba, não dá nem para lavar roupa”, afirmou.

Consequências

A situação, também traz graves consequências para o meio ambiente, uma vez que, muitos recorrem à perfuração de poços para ter água em casa. Para a gerente de Recursos Hídricos e Minerais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Rosa Mariette Geissler, a captação excessiva de água subterrânea pode levar ao rebaixamento do nível do lençol freático gerando nas proximidades o que é popularmente conhecido como “poço seco”. “E se construído fora das normas estabelecidas, na hora da perfuração o lençol freático corre o risco de ser contaminado”, explicou.

Segundo Rosa Geissler, existem 3.814 poços tubulares cadastrados no Sistema de Informações de Água Subterrânea (Siagas) e no banco de dados do Ipaam em Manaus. No Amazonas existem 8,4 mil poços cadastrados no mesmo sistema. A maioria é de empresas industriais e condomínios. Segundo o Setor de Vigilância da Água, do Solo e do Ar (Vigiagua Manaus) entre 2013 e 2015, de pouco mais das 2 mil amostras analisadas de poços artesianos, de 26% tinham a presença da bactéria Escherichia coli devido à contaminação da água.

