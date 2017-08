Sem a torcida dos eliminados, Michele vence o ‘MasterChef’

A reviravolta da competidora conquistou os jurados e o público, mas criou antipatia entre os outros participantes – Reprodução/Facebook

A catarinense Michele Crispim é a vencedora da 4ª temporada do “Master Chef”. Ela derrotou a carioca Deborah Werneck na grande final do reality da Band na noite desta terça (21) e conquistou o prêmio de R$ 200 mil e uma bolsa na escola francesa de gastronomia Le Cordon Bleu, em Paris.

Minutos após o anúncio da vencedora, a jurada Paola Carosella confessou que se surpreendeu com a evolução de Michele -ela acreditava que a participante seria uma das primeiras eliminadas.

A reviravolta da competidora conquistou os jurados e o público, mas criou antipatia entre os outros participantes.

Já consagrada vencedora, Michele minimizou a preferência dos companheiros de programa por Deborah, a segunda colocada. “Tenho certeza que a grande maioria estava torcendo a favor.”

A falta de modéstia é novidade; “Sempre fui insegura e o ‘Master Chef’ foi determinante para essa mudança de postura”, diz Michele, que define sua trajetória no programa como “de muita superação.”

“Tive humildade para ouvir as críticas. Quem acha que sabe tudo não vai crescer”, contou. “Percebi que o que eu sabia não era o suficiente. Após as gravações eu ia para casa e cozinhava e estudava mais.”

Com o prêmio, Michele já tem planos definidos: “quero me dedicar à gastronomia, trabalhar em um bom restaurante e depois pensar em um negócio próprio.”

Na prova final, as participantes montaram um cardápio autoral completo com entrada, prato principal e sobremesa.

Com o segundo lugar, Deborah será premiada com um curso de gastronomia na Le Cordon Bleu canadense, em Ottawa, e um ano de compras no Carrefour com mil reais por mês.

Diego Bargas

FolhaPress