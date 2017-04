Pop Rock Manaus tem som de Eraldo Bandeira a Escândalo Fônico

As bandas Eraldo Bandeira e os Fora da Lei, Cabocrioulo, Mezatrio, Redphone e Escândalo Fônico se apresentam nesta sexta-feira, 7 de abril, na segunda noite da seletiva promovida pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) que irá levar uma banda para participar de um festival nacional de música. Os shows terão início a partir das 21h30, no All Night Pub, com entrada gratuita ao público até às 23h. A seletiva começa nesta quinta-feira, 6, às 19h50, no Porão do Alemão.

Eraldo Bandeira e os Fora da Lei serão os primeiros a subir ao palco, às 21h35. A banda, que está na cena musical há seis anos tem como referência cantores como Cazuza e Renato Russo. Para o cantor Eraldo Bandeira, a seleção proposta pelo edital é importante para os artistas amazonenses. “Nós temos tão poucas oportunidades de mostrar nosso trabalho autoral em Manaus que um edital como este se torna muito interessante. É uma forma de expor nosso trabalho e de divulga-lo”, contou.

Em seguida, às 2h10, será a vez da banda Cabocrioulo. Criada em 2005, a banda tem mistura de ritmos como baião, afoxé, maracatu, reggae e o funk. O vocalista Nilton Cabocrioulo contou estar entusiasmo para a seletiva. “Curiosidade foi o que nos levou a se inscrever no edital e estamos confiantes. Temos uma referência musical muito vasta, através do samba, rock, afro e outros”, disse.

Mezatrio

Com 13 anos de carreira, a banda Mezatrio será a terceira a se apresentar, às 22h45. Com letras recheadas de sentimentalismo, a banda que sempre prezou as músicas autorais nos shows, lança ainda este ano o seu 3° disco, ‘Centrípeto’.

Para Gustavo Machado, guitarrista da banda, passar por uma seletiva e representar o Amazonas em um festival nacional proporciona, aos artistas da região, uma oportunidade de fomentar a carreira. “Esse festival de grande porte abrirá as portas para os artistas locais e é uma oportunidade que qualquer banda daqui não conseguiria sozinha. O legal de tudo isso é a gente poder levar a nossa música para as pessoas e elas entenderem as nossas mensagens”, contou.

Cena Nacional

A banda Redphone será a quarta a subir no palco, às 23h20. A banda está no cenário musical desde 2010 e atualmente atua em São Paulo. Além do som autoral, a banda apresenta canções covers.

“Voltar a Manaus e nos apresentar no All Nigth, que é um espaço onde já estamos familiarizados, nos deixa contente. Com certeza estaremos à vontade lá, mas claro que com aquele espírito de competição, uma vez que se trata de uma seletiva. Além de confiantes, nos sentimos privilegiados por participar desse processo, pois é um sinal da valorização dos artistas da nossa terra”, destacou Fabio Moura, produtor da banda.

Escândalo

Fechando a noite, às 23h55, a banda Escândalo Fônico fará seu som autoral. Segundo o vocalista Guedryan Rezende, as músicas tocadas nos shows sempre levam emoção ao público.

“Somos uma banda muito família. A ‘Escândalo Fônico’ não é uma banda que é só chegar lá e tocar. Tem muita carga emocional em nossas músicas. É a nossa vida e nossa expectativa para essa seletiva é única: ganhar”, afirmou.

Regulamento

A banda Moby Dick, que se apresentaria na segunda noite da seletiva, está fora da disputa por descumprir o item 6.5 do Edital de Chamada Pública nº 003/2017, que determina que os documentos apresentados pelas bandas não podem “ser alterados ou substituídos após a formalização da entrega no protocolo da Manauscult”.

Audições

Dezoito bandas seguem na disputa que terá três dias de audições. A primeira noite de seletiva começa nesta quinta-feira, 6 de abril, no Porão do Alemão, a partir das 19h50.

As bandas a se apesentarem são Essence, Bella Queiroz e Banda, Rafael Marques, Marcia Novo, República Popular, Selva Madre e Luneta Mágica. A entrada do público será gratuita até às 23h.

