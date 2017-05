Selena Gomez provou mais uma vez que é a rainha do Instagram

Com mais de 119 milhões de seguidores na rede social, a cantora e atriz Selena Gomes foi responsável pelas três fotos mais curtidas do Met Gala, baile anual do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, que aconteceu no fim de semana passado.

A imagem coroada foi um registro de Selena ao lado do músico canadense The Weeknd, com quem namora. Ela teve mais de sete milhões de curtidas.

Nenhuma das várias celebridades presentes no evento foi capaz de desbancar a cantora. A quarta foto mais curtida, publicada por Kylie Jenner, teve menos do que a metade de likes: 3,4 milhões.

Selena passou um bom tempo com o título de foto mais curtida na história da rede social e continua com vários de seus posts no hall dos mais populares.

A dona da imagem mais curtida atualmente é Beyoncé, que teve quase 11 milhões de likes em seu anúncio de que está grávida de gêmeos.

Folhapress