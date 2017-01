Selena Gomez ‘causa’ em topless que vai parar na internet

Após ser flagrada aos beijos com o cantor The Weeknd na saída do badalado restaurante Giorgio Baldi, em Santa Mônica, nos EUA, a cantora Selena Gomez voltou a causar na internet. Dessa vez o bafafá ocorreu por causa de umas fotos, pra lá de sensuais, serem publicadas nas redes sociais.

Tudo aconteceu após a cantora posar, de topless, para as lentes do fotógrafo Mert Aas. Selena estava apenas enrolada em uma toalha e usando uma lingerie, fio dental, cor da pele, que parecia praticamente invisível.

O fotógrafo, que não é bobo nem nada, postou a imagem em seu perfil no Instagram e escreveu “A bela e a fera”, na legenda da foto.

Sobre o suposto romance com o The Weeknd, nas redes sociais, ninguém tem dúvida que a beldade americana está apaixonada pelo ex de Bella Hadid, a irmã de uma de suas melhores amigas. Se está apaixonada ou não, uma coisa é certa Selena Gomes está ‘causando’.

