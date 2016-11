Seleções femininas desembarcam em Manaus no fim de semana; ingressos já estão disponíveis

A Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino acontece nos dias 7, 11, 14 e 18 de dezembro em Manaus, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Para garantir um espetáculo ao público, as seleções do Brasil, Rússia, Itália e Costa Rica começam a desembarcar na capital amazonense no fim de semana para realizar aclimatação.

A primeira equipe a desembarcar no aeroporto Eduardo Gomes é a Costa Rica, no sábado (3), às 20h47. No domingo (4), Rússia e Itália chegam ambas às 11h30, e o Brasil às 13h55. Todos os times serão escoltados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e seguem rumo ao Tropical Hotel.

De acordo com o secretário da Sejel, Fabrício Lima, o Estado disponibilizou os estádio Carlos Zamith e Ismael Benigno (Colina) para abrigar os treinos das equipes.

“As equipes vão realizar treinos nos nossos centros treinamento, como Colina e Zamith, e ainda teremos provavelmente mais um local. Estamos no aguardo para verificar qual espaço será escolhido pelos técnicos e, provavelmente, pelo que já foi conversado, todos os treinos serão fechados à população. Durante esse tempo, cada equipe deve realizar cinco treinos”, explicou Fabricio Lima.

Estreia

Um dos momentos mais aguardados da competição é a estreia da primeira técnica da seleção brasileira feminina, Emily Lima. A paulista é ex-jogadora de futebol e o primeiro desafio à frente da equipe nacional será em Manaus, onde vai enfrentar a Costa Rica, Rússia, Itália, com a missão de levar a equipe ao sétimo título do torneio internacional.

“Vai ser um grande desafio. Eu tenho que ter muita calma junto com minha comissão técnica. Com muita sede em querer conquistar. Esse é meu objetivo. É uma competição importante que vamos em busca do título”, disse a comandante, que já revelou sua convocação sobre o elenco que vem atuar em Manaus.

Das 23 representantes da amarelinha, 13 disputaram os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Outras três campeãs da Copa do Brasil, pelo Corinthians, também integram a lista: a goleira Letícia e as atacantes Nenê e Chu – esta, artilheira da competição. Millene, centroavante do Rio Preto e maior goleadora do Campeonato Brasileiro feminino deste ano, com 10 gols, também foi chamada.

Pela Itália, vão atuar nomes como da atacante Martina Piemont, 19 anos, que jogou a Copa do Mundo Feminina Sub-17 em 2014, terminando em terceiro lugar, ao vencer a Venezuela nos pênaltis. A meio-campista Valentina Bergamaschi, 19, também é outra que vai figurar na lista de convocadas. Ela ainda participou da Copa do Mundo Feminina Sub-17 em 2014, na Costa Rica, e disputou Campeonato da Europa.

A atacante Melania Gabbiadini, 33 anos, é outra jogadora confirmada no elenco italiano. A experiente atleta participou das Eliminatórias da Copa do Mundo, foi terceira colocada na Eurocopa feminina em 2013 e conquistou o terceiro lugar no torneio disputado em São Paulo, em 2011.

Um dos destaque da Costa Rica é a meia Katherine Alvarado. Aos 25 anos, ela tem no currículo o Mundial U20 Feminino 2010 (CRC), a Copa do Mundo 2015 – Feminino (CRC), e os Jogos Pan-Americanos de Futebol Feminino 2015. A equipe é comandada por Amelia Valverde Villalobos.

Despedida

O torneio em Manaus terá um sabor especial para volante da seleção brasileira Formiga. Em solo amazonense, ela faz sua despedida dos gramados, já que após a competição, ela vai pendurar as chuteiras.

Venda de ingressos

A venda dos ingressos para o evento iniciou dia 1º de novembro, pelo site www.bilheteriadigital.com, e a partir da quinta-feira (1º) os bilhetes estarão disponíveis em ponto físico, na Arena Amadeu Teixeira (rua Lóris Cordovil), das 9h às 18h.

Os ingressos têm valor único de R$ 30, tanto para os beneficiários de meia-entrada (idosos, PCDs, estudantes), como para o público em geral que na hora da compra apresentar 1 quilo de alimento não perecível. Aqueles que optarem por não levar o alimento, pagam valor inteiro de R$ 60.

“Estamos conversando com os órgãos de segurança e nos próximos dias vamos afinar a operação para que a Copa seja um sucesso em nossa cidade. Entendemos que esse é um evento para toda a família e estamos trabalhando para garantir um evento com comodidade. O futebol feminino em nosso Estado é forte e nossa expectativa é que com a chegada das jogadoras, a procura pelos ingressos aumente”, destacou Fabricio Lima.

Tabela de jogos

– 7 de dezembro (quarta-feira)

17h30: Itália X Rússia

20h15: Brasil X Costa Rica

– 11 de dezembro (domingo)

14h30: Costa Rica X Itália

16h45: Rússia X Brasil

– 14 de dezembro (quarta-feira)

17h30: Costa Rica X Rússia

20h15: Brasil X Itália

– 18 de dezembro (domingo)

14h30: 3º colocado X 4º colocado

16h45: 1º colocado X 2º colocado