Seleção venezuelana de luta livre participa de intercâmbio em Manaus

Em busca de títulos e conquistas, os atletas amazonenses de luta livre participam de treinamentos com atletas da Seleção Venezuelana, na Vila Olímpica de Manaus. Os atletas do país vizinho chegaram no último final de semana e ficarão na capital amazonense até o dia 15 de abril. O intercâmbio faz parte da preparação da Seleção Brasileira para os Jogos Pan-Americanos Sênior e Cadete de 2017, que serão realizados em São José/SC, na primeira e segunda quinzena de maio, respectivamente.

Os atletas que estão em Manaus e fazem parte da seleção de luta livre daquele país comandada pelo técnico David Ochoa são: Josefina Milano, Adrianny Castillo e Naiyeliz Rivas, pelo naipe feminino, e os irmãos Adonys Chirinos e Anthony Chirinos, Luigi Cardenas e Adonis Arroyo, pelo naipe masculino.

De acordo com o treinador da Seleção Brasileira e atual presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Olímpica (Falle), Valdeci Silva, a ideia de reunir as equipes surgiu em novembro de 2016, no Campeonato Sul-Americano de Cartagena, na Colômbia, em 2017.

“Conheci o treinador deles David Uchoa, durante o Sul-Americano. Desde lá amadurecemos este projeto e mantemos contato através de telefone. Falei a ele que iria providenciar a alimentação, estadia e passagens de Boa Vista a Manaus e Manaus a Puerto La Cruz. A confederação venezuelana de luta livre autorizou a vinda deles e a Secretaria de Estado da Juventude e Lazer (Sejel) abraçou a causa e está custeando as despesas”, contou.

Silva enfatiza a importância da vinda dos venezuelanos e dos treinamentos compartilhados entre atletas dos dois países. “Adquirir conhecimento com os demais atletas venezuelanos, pois são campeões pan-americanos e estão sempre entre os melhores nos Jogos Olímpios. O país deles é uma potência no esporte. É necessário levantar a parte técnica dos lutadores no Amazonas e chegar a um nível mais elevado. Almejo que os atletas locais não passem pelas mesmas dificuldades que eu atravessei”, disse o também ex-lutador, que em janeiro de 2017, substituiu o antigo presidente da federação, Elton Henrique.

Delegação confiante

O presidente da Falle, Valdeci Silva, aponta os principais retornos técnicos adquiridos. “O treino deles é muito forte e nós amazonenses sentimos muitas dificuldades. Mas, nossos atletas estão conseguindo parear aos poucos com eles [venezuelanos]. Os primeiros dias foram mais árduos. Os lutadores ganharam muita mobilidade, defesa e novos métodos de contra-ataques”, disse.

Bi-campeão brasileiro sênior, o lutador amazonense David Washington, 19, é um dos favorecidos pelo intercâmbio. Um dos integrantes da seleção brasileira de luta livre, o baré fez suas comparações.

“É uma oportunidade única que foi sonhada e trabalhada há anos e hoje se torna realidade. Com toda certeza estou adquirindo experiência com esse intercâmbio, principalmente, por treinar com medalhistas olímpicos. Sem contar que são um dos melhores da América latina”, frisou David, que ao lado da bicampeã brasileira sênior na categoria 58kg, Brenda Palheta, 20, cadetes Andria Pimentel, 18, e Matheus Frota, 19, viajarão para região Sul do país.

Porém, a principal aposta da delegação, conforme Valdecir Silva, é o mais experiente da turma, Kennedy Pedroso, bicampeão brasileiro sênior na categoria 70 kg, que mantém sua preparação exclusiva no Rio de Janeiro.

“É a nossa principal chance de medalhas para o Brasil e para o Amazonas. Evoluiu muito e hoje é a nossa referência dentro dos tapetes”, garantiu.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO