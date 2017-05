Seleção feminina de vôlei faz jogo contra República Dominicana em Manaus

Bicampeã olímpica de vôlei feminino, em Pequim 2008 e Londres 2012, a seleção brasileira inicia sua caminhada para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, na cidade de Manaus, no amistoso internacional com a República Dominicana, nesta terça-feira (30), às 20h30, na Arena Amadeu Teixeira.

Com time renovado, depois da desclassificação considerada prematura na derrota histórica pelas quartas de final no Rio 2016, diante da China por 3 sets 2, o técnico supercampeão, José Roberto Guimarães, promoveu uma renovação na equipe.

Depois da eliminação nas Olimpíadas, as grandes estrelas da equipe como, Jaqueline, Fabiana e Sheilla, anunciaram a aposentadoria. Agora, o comandante conta com jogadoras que destacam na Superliga, como as ponteiras Edinara e Fernanda Tomé, da equipe do São Cristovão Saúde/São

Caetano (SP).

Para chegar nos Jogos Olímpicos Tóquio, as meninas do Brasil têm longa caminhada, segundo a comissão técnica da seleção feminina, com um total de 140 jogos. O amistoso em solo amazonense, servirá de preparação para o primeiro desafio, a disputa da 32ª edição do Montreux Volley Masters, de 6 a 11 de junho, considerado o torneio mais antigo e mais prestigiado no voleibol mundial. Além disso, o calendário da seleção brasileira de vôlei feminino tem ainda o Grand Prix, o Campeonato Sul-Americano e a Copa dos Campeões.

Antes do treino na Arena Amadeu Teixeira, ontem (29) à noite, José Roberto Guimarães, disse que este momento de renovação é idêntico ao que ocorreu em 2005. Para ele, o importante que esse ciclo seja proveitoso em prol da própria seleção.

“Esse é um grupo jovem que vai ter as suas chances de jogar vários torneios, de evoluir. Por exemplo, nós temos quatro torneios programados este ano. Ao longo desse ciclo olímpico, o planejamento é para nós jogarmos mais de cem jogos. A estrada é longa, o caminho é árduo, vitórias e derrotas vão acontecer, mas o importante é nos estarmos juntos e estamos começando aqui em Manaus”, comentou.

Fã acompanha treino

Amante do voleibol, Francis Carlos de Oliveira, 20, acadêmico do terceiro período de fisioterapia da Uninorte, foi acompanhar de perto o treino das meninas do Brasil. Para ele, que vai atuar de líbero na equipe da faculdade nos Jogos Universitários do Amazonas (Juas), é uma emoção diferente ver de perto as futuras promessas do vôlei brasileiro.

“É um sonho realizado, porque muitas delas só vi pela televisão. Poucas tive o prazer de ver pessoalmente, quando veio o time do Rexona pela Superliga, em Manaus, mas nem todas eu tinha visto ainda. Vejo que o time tem muito o que melhorar, mas o Brasil está bem encaminhado com boas promessas”, avaliou o torcedor amazonense.

Paulo Rogério

EM TEMPO