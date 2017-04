Seleção de Banda Pop Rock escolhe terceira finalista neste sábado

Neste sábado (8), a terceira e última banda amazonense será escolhida, entre seis apresentações, para Seleção de Banda Pop Rock Manaus, no Porão do Alemão, situado no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. As bandas Essence e Redphone já estão classificadas para a grande final, que vai ser realizada neste domingo (9), no flutuante Abaré Sup and Food, localizado no bairro tarumã, Zona Oeste de Manaus. A comissão avaliadora vai ter a presença do ex-titãs Paulo Miklos.

As cinco bandas que se apresentaram na sexta-feira (7), no All Night Pub tiveram torcida reforçada com a presença dos músicos que passaram pelo processo de seleção na primeira noite de disputa.

A segunda noite de audição classificou a banda Redphone para a final. “Que esse seja o primeiro de vários eventos que a Prefeitura de Manaus faça, porque o importante desta noite foi as bandas poderem mostrar seu som autoral. Independente de quem vença, o importante é estarmos representando nossa região. Estamos muitos felizes e nos encontramos no Abaré”, comemorou o tecladista Denis Menezes.

Apresentaram-se ainda no All Night, as bandas Eraldo Bandeira e Os Fora da Lei; Cabocrioulo; Mezatrio e Escândalo Fônico. Representantes de bandas que se apresentaram no primeiro dia e das que subirão ao palco hoje no Porão do Alemão, também foram conferir as apresentações. “Independente de quem vença, será sempre Manaus representada lá fora. Isso é o mais importante. As bandas estão aqui em parceria umas com as outras, em nome da música autoral”, afirmou Miltinho Jorge, da Cabocrioulo.

As seletivas tiveram na última quinta-feira (6) e todas as 18 bandas foram selecionadas através do Edital Nº 03/2017, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). A pontuação total de todas as bandas será divulgada no Diário Oficial do Município (DOM), assim que o processo de escolha for finalizado.

Com informações da assessoria