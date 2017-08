Seleção brasileira volta ao topo do ranking da Fifa; Tite anuncia convocação

O país, que ficou no topo de abril a junho, tinha perdido uma posição para a Alemanha, no ranking de julho -foto: Divulgação/CBF

A seleção brasileira masculina de futebol voltou hoje (10) ao topo do ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa), na edição de agosto da lista. O país, que ficou no topo de abril a junho, tinha perdido uma posição para a Alemanha, no ranking de julho. A lista é calculada com base em resultados de jogos nos últimos três anos, em que a pontuação depende do adversário e da importância do jogo.

Eliminatórias

O técnico Tite convocou o time que enfrentará a Colômbia e o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia que acontecerá em 2018. O Brasil terá quatro jogadores do Paris Saint-Germain, novo clube de Neymar. Além do atacante, foram convocados três defensores do PSG: Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva.

O goleiro Ederson, o meio-campista Fernandinho e o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, também integrarão a seleção. Apenas quatro jogadores são de clubes brasileiros: o goleiro Cássio (Corinthians), os defensores Fágner (Corinthians) e Rodrigo Caio (São Paulo), e o meio-campista Luan (Grêmio).

Os demais convocados são: o goleiro Alisson (Roma), os defensores Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid) e Miranda (Internazionale de Milão); os meio-campistas Casimiro (Real Madrid), Giuliano (Zenit, da Rússia), Paulinho (Guangzhou, da China), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing) e Willian (Chelsea); e os atacantes Firmino (Liverpool) e Taison (Shakhtar, da Ucrânia).

O jogo contra o Equador será no dia 31 de agosto, às 21h45, em Porto Alegre> E, no dia 5 de setembro, às 17h30 (horário de Brasília), em Barranquilla, contra a Colômbia.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, mas ainda precisa jogar outras quatro partidas para que sejam definidos os três classificados da América do Sul. Já o quinto colocado sairá de uma repescagem como o melhor colocado das eliminatórias da Oceania.

