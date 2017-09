Seleção Brasileira realiza treino fechado na Arena da Amazônia e se despede de Manaus

Elenco foi separado em dois grupos para treinamento -foto: Divulgação

Após reunir 36.125 pessoas na Arena da Amazônia, a Seleção Brasileira de Futebol realizou treino fechado neste domingo, dia 03, durante mais de uma hora. A preparação visa o jogo contra a Colômbia, no dia 5 de setembro, em Barranquilla, pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O time canarinho embarca para a missão e se despede da capital do Amazonas, daqui algumas horas, às 21h.

Em treino aberto, somente os primeiros 25 minutos à imprensa, Tite separou o elenco em dois grupos. Os goleiros fizeram um trabalho isolado e Alisson indicou possível titularidade. A grande expectativa ficou por conta das substituições, uma vez que Marcelo está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo e Miranda contundido.

As novidades da preparação revelaram Thiago Silva, Filipe Luís. A Seleção treinou com Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luis; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Neymar; Roberto Firmino.

Autor do primeiro gol sofrido pela Seleção de Tite, justamente contra a Colômbia, o zagueiro Marquinhos participou da coletiva de imprensa e afirmou que está preparado para enfrentar o adversário na terça-feira. Além disso, ao ser questionado sobre a escalação, afirmou que o ‘professor’ ainda não revelou o elenco completo.

“Ele ainda não conversou sobre a escalação. Pode ser uma ideia do que ele quer, mas ainda não há confirmação. Temos que esperar para ver se é teste ou algo que ele está pensando em usar mais para a frente”, disse ele, ao comentar sobre o próximo oponente.

“A Colômbia é uma seleção aguerrida, vai ser um jogo difícil”, disse o zagueiro do Paris Saint-Germain.

No treino aberto, realizado no sábado, por meio da troca dos ingressos por alimento, foram reunidas mais de 35 toneladas de alimentos que irão beneficiar 11 instituições carentes de Manaus.

