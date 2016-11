Seleção brasileira joga bem e goleia Argentina por 3 a 0 em Belo Horizonte

Sem sofrer qualquer ameaça, o Brasil goleou a Argentina nesta quinta-feira (10), por 3 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e ficou mais tranquilo em relação à classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Na liderança das eliminatórias, a seleção foi aos 24 pontos e é seguida pelo Uruguai, que também venceu seu jogo diante do Equador, e chegou aos 23.

Para o Chile, quinto colocado e que iria para uma repescagem, o time comandado por Tite abriu sete pontos de vantagem. Os chilenos empataram com a Colômbia, terceiro, em 0 a 0.

O primeiro gol brasileiro foi marcado por Phillipe Coutinho, aos 24 min do primeiro tempo. O meia do Liverpool fez uma jogada individual e abriu o placar com um forte chute no ângulo.

Ainda no primeiro tempo, Neymar empatou aos 45 min após passe de Gabriel Jesus. Paulinho fechou o placar aos 13 min da etapa final.

Na próxima rodada, a seleção brasileira enfrenta o Peru, na quarta-feira (16), a 0h15, em Lima.

Brasil

Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda (Thiago Silva) e Marcelo; Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho (Douglas Costa) e Neymar; Gabriel Jesus (Roberto Firmino).

T.: Tite

Argentina

Romero; Zabaleta, Otamendi, Funes Mori e Más; Mascherano, Biglia, Enzo Pérez (Kun Agüero) e Di María (Ángel Correa); Messi e Higuaín

T.: Edgardo Bauza

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Julio Bascuñam (Chile)

Auxiliares: Christian Schiemann e Marcelo Barraza (ambos do Chile)

Público: 53.490

Renda: R$ 12.726.250

Gols: Philippe Coutinho, aos 24min, e Neymar, aos 45min do 1º tempo; Paulinho, aos 13min do 2º tempo

Folhapress