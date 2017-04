Seleção Brasileira feminina participa de treino coletivo no Carlos Zamith

A seleção brasileira de futebol feminino principal participou de um treinamento coletivo, com campo reduzido e ensaio de bolas paradas, na tarde desta quarta-feira (5), no estádio Carlos Zamith, em Manaus. Esta foi a segunda atividade da delegação na capital amazonense. Pela manhã, o grupo também realizou um treino.

A turma da técnica, Emily Lima, contém jogadores de destaque, como: a cinco vezes melhor do mundo, Marta, artilheira Cristiane e a goleira olímpica Bárbara, que buscam o melhor futebol para o amistoso deste domingo (9), diante a Bolívia, às 15h30, na Arena da Amazônia.

Marta pediu a presença da torcida no domingo e pregou espírito de conjunto. “É um trabalho novo e que precisa do apoio de vocês torcedores amazonenses. Aqui todas dividem a mesma responsabilidade e não tem essa de mais nova ou mais velha”, disse.

A atacante Gabi Nunes, de apenas 19 anos, estrela do setor ofensivo do Corinthians, que é líder do Brasileirão ao lado do Iranduba, engrandeceu a chance de atuar e treinar ao lado de Marta.

“Vi a Marta jogar quando eu era criança. É um sonho. Estou aprendendo muito com ela. São dias fundamentais para minha carreira”, disse na saída do treino.

A primeira treinadora mulher da história do time canarinho feminino reuniu dois times de coletes preto e o time titular de amarelo, formado por: Bárbara; Fabiana, Bruna Benites, Rafaelle e Tamires; Franciele, Thaisa, na função da aposentada Formiga , Debinha e Gabi Zanotti, na armação de jogadas ofensivas, e Marta e Cristiane no ataque.

Próximos trabalhos

A delegação canarinha volta aos treinamentos, na manhã desta sexta-feira (6), às 9h, com portões abertos somente para imprensa e às 16h aberto ao público em geral. Os torcedores podem ver o time de perto e basta contribuir com 1kg de alimento não perecível. Ambas as atividades ocorrerão no Carlos Zamith e a arrecadação será doada para instituições carentes da capital.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO