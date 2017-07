Seleção Brasileira de Futebol fará treinamento na Arena da Amazônia em setembro

A Seleção Brasileira de Futebol estará em Manaus nos dias 2 e 3 de setembro. A confirmação veio através do titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima, nesta segunda-feira, 3, após conversa com a Federação Amazonense de Futebol (FAF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O time canarinho desembarcará para realizar dois treinos na Arena da Amazônia, antes de enfrentar a Colômbia, no dia 5, em Barranquilla, pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

O time canarinho chega na capital no dia 1º de setembro, e os treinos serão realizados das 16h às 18h, em ambos os dias. Até o momento, a previsão é que a preparação comandada pelo técnico Tite seja a portões fechados. Entretanto, de acordo com Fabricio, as negociações para que os amazonenses possam prestigiar Neymar e companhia continuam.

Ainda se acordo com o secretário de esportes, há um mês e meio surgiu a oportunidade de Manaus receber os treinos e, desde lá, as conversas com a FAF e CBF avançaram. Quatro pontos foram essenciais para o desenrolar da ação: logística favorável em relação a Colômbia, gramado em totais condições para receber treinos, estrutura do estádio de acordo com as exigências, e o acolhimento do público.

“Ficamos felizes quando surgiu essa possibilidade e não poderíamos deixar de abraçar essa vinda da Seleção Brasileira. Temos um estádio bem cuidado, preparado para qualquer situação, e que se encaixa perfeitamente às condições colocadas pela CBF. Além disso, das outras vezes da seleção aqui, tivemos uma receptividade da população muito boa e não podemos esquecer que aqui foi o lugar em que o Tite estreou com vitória”, destacou Lima.

Manaus – pé quente

A Seleção Brasileira esteve em Manaus pela última vez no dia 6 de setembro, quando jogou contra a Colômbia, pela 8ª rodada das eliminatórias. Na ocasião, o time canarinho venceu por 2 a 1 e deu sequência a outras seis vitórias consecutivas.

