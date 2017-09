Seleção Brasileira arrasta 35 mil torcedores para Arena da Amazônia

Neymar foi um dos jogadores mais prestigiados durante o treino -Arthur Castro

Dezenas e milhares de apaixonados pintaram a Arena da Amazônia de verde e amarelo. Na tarde deste sábado (2), a Seleção Brasileira comandada por Tite veio a Manaus visando preparação para o próximo encontro pelas Eliminatórias diante da Colômbia, que ocorre na próxima terça-feira (5), no estádio Metropolitano, em Barranquilla.

Para diminuir a ansiedade do torcedor, o mascote “Canarinho” é quem foi obrigado a trabalhar. Suas inúmeras embaixadinhas contagiaram a galera e, com direito a “ola”, os torcedores fizeram a festa nas arquibancadas.

Com 20 minutos de atraso e após sete momentos de vaias dos 35 mil expectadores presentes, atletas e integrantes da comissão técnica entraram em campo para início dos trabalhos.

Os jogadores foram dividos em equipes por Tite

Acenando ao público, o ídolo Neymar foi o último a entrar em campo. Em seguida, os jogadores de linha fizeram um círculo no centro do campo para a tradicional roda de “peru”. Tite depois comandou trabalhos funcionais de campo reduzido e encerrou as atividades com finalizações.

Visando retirada de fatiga, os titulares Neymar, Gabriel Jesus, Renato Augusto, Daniel Alves e Marquinhos fizeram um trabalho separado dos demais. Já, que atuaram os 90 minutos na vitória sobre o Equador, no meio de semana.

Os goleiros Cássio, Alisson e Ederson acompanhados pelo tetracampeão e preparador Taffarel foram para a trave do sentido Hemoan e fizeram exercícios específicos, euforia para quem estava ali perto.

Filipe Luis disse que se sentiu realizado ao ver a Arena lotada no treino

Coletiva

Na coletiva, o escolhido pela assessoria foi o lateral-esquerdo Filipe Luis, ele afirmou se sentir realizado ao se deparar com a Arena da Amazônia lotada.

“Foi o que eu sempre sonhei. Desde criança, com a camisa da seleção brasileira e estádios lotados. Anima com certeza ver uma multidão em um treino. Vamos sem dúvida para Colômbia buscar a vitória”, disse o atleta que vai substituir o lateral titular Marcelo suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Eder Carvalho queria chegar perto do ídolo Neymar

Amor de torcedor

O torcedor Eder Carvalho, 16, não mediu esforços, desde de manhã na frente da Arena aguardando os portões serem aberto, ele elogiou a organização do evento realizado na estrutura legado da Copa do Mundo.

“É um sonho poder estar aqui. Estive aqui para ver o Neymar outra vez. É sempre uma realização. Pois acompanho a carreira deles desde o Santos”, disse o estudante do segundo ano do ensino médio. “Temos que agradecer por ter estrutura para receber nossos ídolos”, finalizou.

João Paulo Oliveira

