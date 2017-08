Seleção Amazonense Sub-17 acelera treinamento visando o Brasileiro de Seleções

A boa qualidade técnica mostrada pelo grupo tem feito a comissão técnica ficar animada – Anderson Silva/Sejel

Os feras da Seleção Amazonense de Futsal Sub-17, que vão para Uberlândia (MG) disputar Campeonato Brasileiro de Seleções Masculino – Divisão Especial, treinaram pela primeira vez no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (antiga Arena Amadeu Teixeira), no bairro Flores, zona Centro-Sul, em preparação para a competição. Este vai ser um dos quatro locais que vão servir de casa para a equipe amazonense afinar o ‘passo’ para o evento nacional.

A equipe amazonense conta com jogadores do Recanto da Criança, Tuna Luso, Abílio Nery e Arsenal Iranduba. Aprimorar a defesa para surpreender na disputa do dia 5 a 9 de setembro são as “cartas na manga” da equipe.

“Precisamos ajustar a transição defensiva do time com o ataque. Temos uma equipe muito boa e acho que vamos chegar entres os três primeiros. Acredito que dê para brigar pelo título”, disse Marcelo Galvão, que passou a ser o treinador da garotada, após o pedido de licença do treinador Iranildo Alves.

“O Iranildo pediu para se ausentar do time por conta de ocorrências médicas na família. Com isso, passei a treinar a equipe e vamos em busca do título para honrar o nosso treinador”, contou Galvão, dono de um vice-campeonato da Taça Brasil de Clube Sub-17 em 2015 com a Tuna Luso.

A boa qualidade técnica mostrada pelo grupo tem feito a comissão técnica ficar animada. Os treinos diários acedem o otimismo dos treinadores.

“Iniciamos os treinos no dia 14 deste mês. Desde lá, estamos treinando todos os dias. O ginásio Renné Monteiro, a quadra da Vila Olímpica de Manaus, a quadra do Waldir Garcia e agora aqui no Ginásio do Amazonas é tudo o que precisávamos para fazer bons treinos. Tenho certeza que faremos uma boa apresentação”, finalizou Galvão.

Novatos e experientes

Formado, na maioria, por jogadores experientes e conhecedores de diversas competições nacionais, a seleção também conta com novatos. A primeira viagem para fora do Amazonas anima o ala Ramon Robert.

“É a primeira competição que vou para fora do Estado. É uma viagem, a sensação é diferente e o coração está a mil. Quanto aos treinos, estão sendo bons. Estou me esforçado e espero ter um bom resultado”, contou o jogador de 17 anos.

Com a disputa de dois Brasileiros no currículo, o pivô que atua no Recanto da Criança, Deyner Junior, pivô, 17 anos, está ciente das dificuldades, mas confia no grupo.

“É o meu segundo Brasileiro. Fomos ano passado para Recife, não fomos bem, mas agora vai ser diferente. Sabemos que não vai ser fácil, os times de lá são rápidos e os daqui são um pouco lento, com mais jogadas. Esse ano temos jogadores excelentes e espero trazer o título e se Deus quiser vamos conseguir”, comentou.

Fase de grupos

A Seleção Amazonense está no Grupo B, ao lado de Minas Gerais (sediante), Paraná e Ceará. Pernambuco, Pará, Rondônia e Bahia ocupam o Grupo A; Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Norte compõem o Grupo C. Os jogos ocorrem na quadra de esportes do Praia Clube.

Na primeira partida, a Seleção Amazonense enfrenta os donos da casa, Minas Gerais, no dia 5 de setembro, às 18h30 (de Manaus). No dia seguinte é a vez do Ceará desafiar os meninos do Amazonas, em partida marcada para às 17h (de Manaus).

A última partida da fase de grupos ocorre no dia 7 contra o Paraná, às 16h (de Manaus). Os três primeiros colocados de cada grupo e o 1º melhor índice técnico dos 2º colocados avançam para as semifinais no dia 8. No dia 9 será realizada a grande final.

