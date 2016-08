Sejel e Uninorte assinam acordo de cooperação para desenvolver o esporte local

Um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e o Centro Universitário do Norte (Uninorte) promete trazer novo gás ao esporte local. Isso porque, enquanto a entidade pública vai oferecer praças esportivas e ‘material humano’, os atletas; a empresa privada vai conceder alguns benefícios capazes de aprimorar o desempenho e colaborar com o desenvolvimento daqueles que batalham diariamente pelo topo do pódio, independe da modalidade.

As três ações firmadas constituem a doação de R$ 8 mil mensal em materiais esportivos e de expediente, a oferta de equipamentos para a academia da Vila Olímpica, localizada no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste, e o auxílio dos alunos dos cursos de Saúde e de Educação Física, juntamente com seus preceptores, no treinamento e tratamento dos atletas locais.

A contrapartida da Sejel será viabilizar as praças esportivas pertencentes ao governo do Amazonas, como a Vila Olímpica e suas áreas desportivas, Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira e os Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso – para os acadêmicos da Uninorte. Desta forma, será possível os alunos constituírem experiência in loco.

“O acordo compreende um programa de cooperação e intercâmbio, para fins de formação, capacitação, treinamento de recursos humanos e o desenvolvimento institucional de ambas as partes, sempre visando a melhoria do esporte. Tudo isso será uma contribuição de mão dupla. Dos atletas para os acadêmicos e dos acadêmicos para os atletas”, disse Marcelo José Frutuoso, da Uninorte.

Para o titular da Sejel, Fabricio Lima, o acordo se torna referência no que diz respeito a ação conjunta de um órgão público com um privado, provando que a parceria entre os mesmos devem acontecer e são benéficas para ambos e toda sociedade. O investimento, neste sentindo, é sinônimo de aprimoramento e consciência social.

“Este convênio será um salto para a qualidade de vida dos nossos atletas e a certeza que iremos ter bom material humano e técnico. Além disso, após este intercâmbio, a Uninorte estará entregando, à sociedade, profissionais da área de Saúde e Educação Física com formação técnica-científica de excelência, adquirida por intermédio de aulas práticas e teóricas realizadas em locais com infraestrutura adequada”, disse Lima.

Beneficiados

Ainda segundo o Secretário, todos os esportes individuais e coletivos serão beneficiados através dos profissionais das seguintes áreas: Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, e Educação Física. Ou seja, uma verdadeira equipe multidisciplinar à disposição dos atletas.

O atendimento aos atletas será realizado através de um banco de dados (necessário preencher RG, CPF, UF, idade, telefone e endereço) que poderá ser realizado na Vila Olímpica de Manaus, a partir do dia 1º de setembro, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. “Iremos realizar este cadastro dos atletas, que necessitarem, por exemplo, de um serviço do curso de psicologia, e este atendimento será realizado conforme uma programação previamente agendada. A oferta é gratuita e é necessário apenas conceder as informações necessárias”, disse um dos coordenadores do programa da Sejel, Adérito Júnior, comemorando a conquista.

Com informações da assessoria