Seis presos fogem durante madrugada de delegacia no Careiro

Seis internos fugiram durante a madrugada deste domingo (30), da 34ª Delegacia de Polícia do município de Careiro Castanho (distante a 88 KM de Manaus). Segundo a Polícia Civil, os presos conseguiram escapar serrando as grades superiores de ventilação e descendo por uma ‘teresa’, uma corda feita com panos.

Os fugitivos foram identificados como: Alisson Miranda da Silva, Adriano Leocádio, o ‘Militão’, Edvandro Rodrigues de Souza, Messias Ferreira de Souza, José Filho Rodrigues Viana e Arnaldo Viturino da Silva, o Jacaré.

A equipe policial frisou que vão continuar os trabalhos para recaptura dos fugitivos e contam com o apoio da população para prestar informações, via SMS no disk denúncia, (92) 99524-6798, para auxiliar na localização dos suspeitos.

Com informações da assessoria