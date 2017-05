Seis pessoas são presas por tráfico de drogas em Manacapuru

Seis pessoas foram presas, no início da manhã desta segunda-feira (1º), por volta das 6h30, no bairro Terra Preta, em Manacapuru (distante 69 km de Manaus). Com o grupo a polícia apreendeu drogas, dinheiro, telefone e tornozeleira eletrônica.

Os policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegaram até o grupo após receberam informações no disque-denúncia (190) informando que, em uma lancha, no porto da cidade, haviam pessoas em atitude suspeita.

Ao chegar no local os policiais encontraram Iranilson Nascimento da Paz, 37, e Vera Lúcia Felizardo Ducarmos, 40, que revelaram estarem apenas lavando a embarcação. A equipe então solicitou informações sobre os proprietários da lancha e o casal informou que estavam em uma residência, localizada na rua Pacheco Teles, bairro Biri-biri, naquele município.

Na casa, os PMs apreenderam dois colombianos identificados como Felipe Losano, 35, e José Bianey Murchia Alvaran, 48, e os brasileiros David da Silva oliveira, 37, Hanna Larissa Brito do Nascimento, 18.

No imóvel foram apreendidas ainda, 34 trouxinhas de oxi, 20 trouxinhas de cocaína e duas trouxinhas de maconha, além de balaclavas, capas de chuva, um telefone satélite, uma tornozeleira eletrônica de uso prisional e R$ 134.

A embarcação, possivelmente utilizada para a comercialização de entorpecentes, também foi apreendida na ação policial. O caso foi registrado na 1ª Delegacia Interativa de Polícia do município.

Isac Sharlon

EM TEMPO