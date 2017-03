Seis pessoas são presas por tentativa de latrocínio contra PM em Manaus

Seis homens, entre eles dois foragidos do Sistema Prisional, fora presos, na noite desta sexta-feira (17), por volta das 23h, no bairro Lago Azul, Zona Norte. O grupo estava em um carro modelo Gol, quando foram surpreendidos por policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) durante a realização da operação Catraca, que está em sua segunda semana de atuação e continuará por tempo indeterminado.

Wanderson Fabrício da Silva de Lima (23), Luan Tavares dos Santos (19), foragidos do Instituto Prisional Antônio Trindade (Ipat) no dia 1° de janeiro; Leandro dos Santos e Santos (37), Arildo Azevedo Salvador (32), Leonardo Sales da Silva (22), e Aluízio Alves da Silva Júnior (21), foram presos por suspeita de participação na tentativa de latrocínio do policial militar Jeandresson Ferreira de Araújo, do Batalhão de Guardas da PM-AM.

O crime aconteceu no início da noite de sexta-feira (17), no bairro Nova Cidade. Wanderson, Luan, Leandro, Arildo e Leonardo são suspeitos de roubarem o veículo e atirarem contra o PM. Ele foi conduzido ao Hospital Pronto Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na Zona Norte, e o estado de saúde é estável. O veículo roubado foi abandonado em seguida no bairro Tarumã, Zona Oeste.

Com o grupo, foram apreendidos uma pistola PT .40, do policial militar – a arma estava no carro roubado, 30 munições calibre 40, e três carregadores PT 40.

O secretário executivo-adjunto de Operações Integradas da SSP-AM, Orlando Amaral, explicou que os primeiros cinco suspeitos foram abordados em veículo Gol. “Fizemos a consulta na placa do veículo e identificamos que estava registrado num endereço no Nova Cidade, daí saímos em diligência para o local. Lá encontramos o Aluízio, proprietário do veículo, que disse que tinha alugado seu carro pra outra pessoa, não encontrada”, explicou.

Na residência de Aluízio, os policiais apreenderam um veículo modelo Fiesta e uma motocicleta Honda sem placas, ambos com restrição de roubo, e ainda uma pequena porção de entorpecentes.

De acordo com investigações preliminares, Wanderson Fabrício foi o autor do disparo que atingiu o PM, e Aluízio Júnior é primo de 3° grau da esposa do militar. Os presos foram reconhecidos pela esposa da vítima como autores da tentativa de latrocínio ao policial militar e encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante.

Wanderson , Luan , Leandro , Arildo e Leonardo responderão por latrocínio tentado e associação criminosa; e Aluízio , proprietário do Gol, por associação criminosa, tráfico de drogas e receptação.

Os veículos. modelo Gol e Fiesta e a motocicleta, todos de placas não divulgadas, foram apreendidos e ficarão à disposição da Justiça. O carro do PM, que foi roubado durante o crime e abandonado horas depois, foi devolvido ao PM. A arma, carregadores e munições foram encaminhados à perícia.

A segunda fase da operação “Catraca” contou com a participação de policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

EM TEMPO

Com informações da assessoria