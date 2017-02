Seis pessoas fucam feridas durante desfile de escola de samba

São Paulo (Folhapress) – Na primeira noite do desfile do Carnaval do Rio de Janeiro, um carro alegórico da Paraíso da Tuiuti bateu em um muro na área de concentração da Marquês de Sapucaí e, com o choque, seis pessoas se feriram.

Segundo testemunhas, o carro derrapou no setor 1, ainda antes de entrar na avenida, e esmagou as pessoas contra a grade. Os feridos foram levados para o hospital Souza Aguiar, dois deles com ferimentos graves.

Um dos carros da escola perdeu o controle e imprensou pessoas na grade que separa a pista da arquibancada. Alguns feridos ficaram presos nas ferragens e bombeiros tiveram que cerrar a grade.

Um advogado da Riotur informou que carro da Tuiuti não sairá da dispersão enquanto não acontecer a perícia. Policiais da 6ª DP já estão na dispersão para a realização da investigação.

Segundo informações da TV Globo, estão entre os feridos os jornalistas: Bárbara Campelo, repórter; Lúcia, fotógrafa; Liza, da Rádio Ação FM; e Severino Silva, do jornal “O Dia”.

O diretor de Carnaval da Liesa, Elmo José, explicou que o carro desgovernou e começou a encostar nas pessoas. Ele pediu para que as pessoas não ficassem na pista da Marquês de Sapucaí.

