Seis foragidos do Compaj são recapturados pela polícia na Zona Leste

Menos de 24 horas após a fuga do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), seis dos 14 detentos foram presos na noite desta sexta-feira (2) por policiais militares depois de uma denúncia anônima.

Os foragidos recapturados foram identificados preliminarmente como sendo Demétrio Antônio Matias, Florêncio Nascimento Barros; Fabrício da Silva Sales; Eunardo Jordão de Carvalho; Adelson Conceição da Silva e Michel Wendel Melgueiro da Costa. Eles foram presos por policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que contou com a apoio da 14ª Cicom.

Segundo a polícia, os suspeitos estavam dentro de um táxi, de características não informadas, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, quando foram abordados. Alguns ainda tentaram fugir, mas foram capturados.

Os foragidos foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e ficarão à disposição da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A secretaria deve confirmar os nomes dos presos ainda neste sábado.

Com a fuga de 14 detentos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), a Seap pede apoio da população e imprensa, em geral, para o trabalho de captura dos presos. A fuga ocorreu, na madrugada desta sexta-feira (2), quando os internos de duas celas serraram as grades que dava acesso ao muro e escaparam usando uma “teresa”.

Foragidos

Oito ainda continuam foragidos e são procurados pela polícia e pela equipe da Seap. São eles Maicon dos Santos Souza; Alexandre Ferreira Fontenele; Adalberto Salomão Guedes da Silva; Romário da Costa Bandeira; Silas Anderson Melo Carvalho; Alan Dione da Silva; Israel Lucas Almeida Pires e Elton Parintins Chaves.

Qualquer informação sobre o paradeiro de algum dos detentos, a população pode ligar para os telefones 181 e 190. Veja foto dos foragidos (os com X já foram recapturados).

