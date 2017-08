Seis deputados do AM votam a favor do arquivamento da denúncia contra Temer

Apenas Conceição Sampaio (PP) e Hissa Abrahão (PDT) votaram “Não” – Divulgação

Dos oito deputados federais da bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados, apenas Conceição Sampaio (PP) e Hissa Abrahão (PDT) votaram “Não”, pelo arquivamento do relatório da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB) – acusado do crime de corrupção passiva. Eles são a favor que Temer seja investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Arthur Bisneto (PSDB), Pauderney Avelino (DEM), Alfredo Nascimento (PR), Sabino Castelo Branco (PTB), Silas Câmara (PRB) e Átila Lins (PSD) votaram “Sim”, a favor do arquivamento da denúncia.

O presidente é acusado de corrupção passiva por ter supostamente recebido R$ 500 mil da JBS, entregues em uma mala a seu aliado, o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR). Temer é o primeiro presidente a ser denunciado no exercício do cargo.

A votação teve início às 17h20 (horário Manaus) desta quarta-feira (2). A Câmara, que tem 513 deputados, precisa também de 342 votos favoráveis para prosseguir com a denúncia e, assim, afastar Temer temporariamente do cargo.

