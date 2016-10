Seguro-defeso ameaçado para 70 mil pescadores no Amazonas

Aproximadamente 70 mil pescadores do Amazonas podem perder o direito de receber o benefício do seguro-desemprego do pescador artesanal conhecido como “seguro-defeso” caso o presidente Michel Temer assine o decreto de criação de uma nova categoria de pescada chamada de Pesca Alternativa. A Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas (Fepesca) confirmou a informação, neste sábado, e já deu início às tratativas com a frente Parlamentar da Pesca do Congresso Nacional, em Brasília, para evitar que o decreto seja validado.

O presidente da Fepesca e da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), Walzenir Falcão, informou que, atualmente, existem apenas as categorias de Pesca Comercial, Profissional e Artesanal; Pesca Industrial, que é feita nas zonas exclusivas econômicas até 200 milhas no mar afora; a Pesca Científica feita por pesquisadores para estudar a cadeia biológica e os biomas, a Pesca Esportiva e a Pesca de Subsistência feita pelos pescadores ribeirinhos para a sua própria sobrevivência. “A pesca alternativa não existe. É uma desfaçatez do governo Federal, que não tem justificativa para deixar de pagar o seguro-defeso. Essa categoria não está na legislação e um decreto não pode sobrepor uma lei”, declarou.

Walzenir disse ainda que nessa época do período de seguro-defeso, os pescadores não têm produção suficiente para manter suas famílias, porque as poucas espécies permitidas estão escondidas nos igapós. “A produção que sobra economicamente não dá para o pescador se manter, e o governo diz que por conta dessa pesca alternativa o pescador perde o direito de requerer o seguro-defeso, mas na lei 8.959 de 2008 do seguro-defeso, essa categoria de pesca alternativa não existe”, reforçou.

A CNPA já fez uma reunião com a Frente Parlamentar da Pesca, no Congresso Nacional, com deputado e senadores de todo o país, onde todos se comprometeram em conversar com os ministros da Agricultura, do Meio Ambiente e da Casa Civil para que levem a Michel Temer as demandas dos pescadores de todo o Brasil e que são contra a criação desta nova categoria.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO