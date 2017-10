Seguranças reagem, evitam roubo e matam suspeito em agência bancária de Iranduba

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, na manhã desta segunda-feira (16), após uma tentativa de assalto em uma agência do Banco do Brasil, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus). Ele é suspeito de invadir e tentar roubar clientes e funcionários do estabelecimento.

De acordo com uma testemunha, uma agente de saúde que preferiu não ter o nome divulgado, dois homens em uma motocicleta estacionaram em frente ao banco, quando um dos suspeitos desceu do veículo, entrou na agência e tentou roubar o gerente de um posto de gasolina, que iria fazer um deposito na agência.

O assaltante foi surpreendido por um dos seguranças do banco que presenciou o momento que o suspeito tentou tirar o dinheiro que o gerente levava. O vigilante reagiu e trocou tiros com assaltante, que foi baleado e morreu com o dinheiro da vítima nas mãos.

Leia também: Agência do Banco do Brasil é assaltada em Iranduba

“Eu estava chegando no banco, quando ouvi o barulho dos tiros, voltei e me escondi. Os seguranças reagiram, mataram o assaltante e o comparsa, que estava na moto do lado de fora, conseguiu fugir. O dono do posto de gasolina ficou no meio do confronto e também ficou ferido”, contou a testemunha.

A mulher informou ainda que o gerente do banco, identificado apenas como Augusto, foi atingido com um tiro na perna direita e socorrido por uma equipe médica de Iranduba. Por conta dos ferimentos, ele precisou ser transferido para uma unidade de saúde em Manaus.

Policiais militares da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) do município e investigadores do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), estão no local da ocorrência.

Segundo informações da polícia, este é o terceiro caso de roubo neste ano na agência bancaria. A última aconteceu no mês de julho, quando os assaltantes levaram armas dos segurança do banco e uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi divulgado. Em maio os criminosos invadiram o local, mas não conseguiram abrir o cofre e fugiram.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

