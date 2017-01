Seguranças atiram contra suspeitos e evitam assalto em banco

Um assalto em uma agência bancária, localizada na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul, foi frustrado, na tarde desta sexta-feira (13), após os seguranças reagirem a ação criminosa. Dois dos quatro suspeitos foram baleados, mas conseguiram fugir.

De acordo com informações de policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro homens, ainda não identificados, participaram da tentativa de assalto. Três deles entraram na agência e o quarto ficou do lado de fora, aguardando a saída dos suspeitos. Testemunhas contaram que eles usavam máscaras do personagem Guy Fawkes, do V de Vingança. Geralmente, utilizadas por hackers do grupo ‘Anonymous’.

“Os bandidos entraram mascarados com fuzis e outras armas, por volta das 16h, foi bala para todo lado. Eles tentaram entrar na agência com uma marreta. Bateram na parede de vidro até conseguirem quebrar”, disse a funcionária de uma empresa, situada nas proximidades do banco.

Ainda conforme a PM, após análise das câmeras de segurança, pelo menos dois dos infratores foram alvejados. Mesmo feridos, eles conseguiram correr até o local onde estava o quarto integrante da quadrilha, que deu fuga para o bando em um carro, modelo Toyota Etios, de cor cinza e placa PHC-7539.

Alguns metros depois, segundo testemunhas, o veículo foi abandonado e os suspeitos seguiram a fuga, possivelmente, em um Celta, de cor vermelha e placas também desconhecidas.

O carro encontrado possuía marcas de sangue na porta e também na parte interna, no banco e tapete. Na agência foi encontrada uma pistola, PT840, com a numeração raspada. Segundo a polícia, ainda não se sabe se a arma, de uso restrito pelas Polícias Militar e Civil, foi roubada de algum servidor público.

A polícia faz buscas pela região para tentar prender a quadrilha. Nada foi levado pelo bando da agência bancária. Segundo a polícia, os suspeitos foram surpreendidos pela ação dos seguranças.

Manoela Moura

EM TEMPO