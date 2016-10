Segurança pública utiliza ferramenta online como estratégia para combater homicídios no AM

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apresentou, nesta segunda-feira (10), as estratégias e ferramentas de gestão que estão sendo utilizadas para redução dos homicídios no Amazonas, que de janeiro a setembro caíram 25%.

Além do reforço de policiamento nas áreas com maior registro de crimes feito pela polícia militar, o aumento das prisões e a otimização das perícias criminais, o acompanhamento em tempo real das ocorrências durante todo o dia, feito por meio do whatsapp, tem dado pronta-resposta aos crimes registrados.

A coletiva de imprensa aconteceu na SSP-AM, da qual participaram o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, o subcomandante da PM, coronel Euler Cordeiro, o delegado adjunto da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Luiz Rocha, e o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Jéferson Mendes.

A ‘sala de situação’, nome dado ao grupo no aplicativo, conforme explicou Sérgio Fontes, foi criada no ano passado para que o acompanhamento dos crimes e as ações para contenção fossem feitos de forma mais integrada e eficiente, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Ela reúne todos os gestores e técnicos da área de segurança.

O secretário Sérgio Fontes também destacou as ações de cada órgão do sistema de segurança, planejadas para que a redução dos crimes de homicídios se concretizasse.

Ações integradas

Nesse sentido, a polícia militar tem intensificando o policiamento nas áreas de maior índice de homicídios. Já a polícia civil, através de investigação, tem aumentado o número de prisões de homicidas. Neste ano de 2016, já foram 210 prisões, 20% a mais do que todo ano de 2015.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) também otimizou as perícias técnicas no local do crime para coleta de provas. Na parte preventiva, o Corpo de Bombeiros tem atuado na orientação em locais de maior movimentação de pessoas e na fiscalização nos bares, enquanto o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) atua na fiscalização e ações de trânsito.

Dados

Segundos dados da SSP-AM, de janeiro a setembro, o Amazonas registrou uma queda de 25% no número de homicídios, comparado a 2015. Foram 1.003 assassinatos de janeiro a setembro do ano passado contra 747 este ano. O interior registrou a maior redução, 41% no total, enquanto que Manaus registrou 20% de redução.

O Amazonas não registrava diminuição nos homicídios desde 2004. “Temos que evoluir muito, mas os números mostram que estamos no caminho certo. Estamos entre os 10 estados que mais reduziram homicídios em 2016, isso não acontecia desde 2004 e o importante é que essa queda seja consistente, para que possamos contabilizar melhores resultados em 2016”.

Com informações da assessoria