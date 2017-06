Segurança envia 400 policiais para Operação Parintins

O efetivo de 400 homens da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), embarcou do porto de Manaus na manhã de ontem (26) rumo a ilha de Parintins para dar início aos trabalhos de fiscalizações da operação “Boas Vindas”. A festa este ano terá o apoio da tecnologia área para garantir a segurança dos visitantes.

Uma das novidades para o 52º Festival Folclórico de Parintins é a utilização de drones durante a operação. O Centro de Mídias do Comando da PM, em Manaus, estará acompanhando pelos monitores em tempo real todos os acontecimentos nos quatro cantos da ilha. Esta é a primeira vez que esse tipo de equipamento será usado na festa pelo setor de segurança.

Além disso, 50 viaturas e mais 20 motos estarão empenhadas no combate à criminalidade e as infrações no trânsito. O tenente coronel, Franclides Ribeiro, destacou que os policiais militares mobilizados para festa são dos três grandes comandos, o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando de Policiamento do Interior (CPI), Comando de Policiamento Especializado (CPE), Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) e Batalhão de Trânsito (BPTRAN).

Franclides Ribeiro destacou que os policiais militares três comandos-Foto: Michael Dantas

Franclides ressaltou, ainda, que a tropa enviada para Parintins não prejudicará o sistema de segurança pública de Manaus, uma vez que os homens enviados são na maioria dos setores administrativos e operacionais.

“Essa operação é uma determinação do comandante David Brandão. Na quarta-feira (28), os homens começam a operação “Boas Vindas e Parintins 2017”. Vamos intensificar o policiamento a pé e de proximidade. Esse é um tipo de policiamento que dá certo. Vamos reforçar a segurança em toda área de interesse, tanto na parte fluvial como em balneários públicos, no aeroporto, porto e avenidas. O envio desses policiais a ilha não vai afetar o serviço em Manaus. No dia 4 de julho e efetivo estará de volta a capital”, disse o coronel.

Ocorrências

Entre as ocorrências mais comuns registrados neste período do ano em Parintins, Franclides salientou que estão as de roubos e furtos de menor potencial, por isso a intensificação no policiamento a pé. Em relação ao trânsito, o comandante explicou que a 3º Companhia de Policiamento de Trânsito estará realizando o projeto “Linha da vida”, para interagir e integrar com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e a Unidade de Trânsito do Município, afim de reduzir a incidência de acidentes com vítimas lesionadas e danos matérias.

“O Linha da Vida vai atuar em fiscalização. Será feita a abordagem e a inspeção na parte de documentação e equipamentos de segurança, como o capacete. Faremos e intensificaremos o teste do bafômetro para inibir o uso da direção com o álcool. Isso é uma combinação que não dá certo. A tolerância nesse sentido é zero. Normalmente temos um número reduzido de acidentes devido as fiscalizações dessa parceria com os órgãos e a população”, finalizou.

Gerson Freitas

EM TEMPO