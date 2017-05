Segurança é preso após suspeita de roubo a supermercado

O segurança Celio Veiga, 42, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (8), quando tentava sair com produtos roubados de uma das unidades da rede de supermercados DB, no bairro Coroado, Zona Leste.

O roubo aconteceu por volta das 14h, quando outros funcionários avistaram a tentativa de Célio de sair da loja com caixas de produtos sem realizar o pagamento. Eles acionaram policias do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com o sargento Sérgio Melo, que atendeu a ocorrência, ao chegar ao local constatou a tentativa de roubo. Na caixa havia materiais de limpeza e higiene íntima: caixas de sabão em pó, desinfetantes e pacotes de absorventes.

Célio, que é funcionário do supermercado, nega que houvesse tentativa de roubo. O que houve, segundo ele, foi um mal entendido. “Eu estava esperando uma pessoa ir me buscar, por isso já estava com a mercadoria separada” disse. O segurança, no entanto, disse à reportagem, que não passou no caixa e nem apresentou nota fiscal referente aos produtos.

O autor do crime deve ser encaminho para Audiência de Custódia na terça (9) e posteriormente para Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). O caso está registrado no 11° DIP.

Laize Minelli

EM TEMPO