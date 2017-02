‘Segundona do Chefão’ traz rock’n’roll na Segunda gorda de Carnaval

A ‘Segundona do Chefão’ do o Sindicato BBQ-Drinks promete ser uma ótima opção para os roqueiros, na segunda-feira (27) ‘gorda’ de Carnaval. A partir das 21h, a casa localizada na Rua Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças, terá show’s com as bandas Bates Motel, Shellter e RahVox.

No repertório, os clássicos do rock que marcaram época, além de sucessos do rock nacional. A entrada custa R$ 10.

Outro atrativo da noite serão as promoções de bebidas. Moscow, Devassa e Brahma extra serão em dobro e chopp de 1 litro custará R$10. Outras informações e reservas antecipadas podem ser obtidas através do fone: (92) 98408-3013.

Com informações da assessoria