Segundo turno: saiba como vai ser o dia dos candidatos

Veja o que os candidatos à prefeitura de Manaus vão fazer nesta quinta-feira (6) na corrida pela conquista do voto do eleitor:

Arthur Neto (PSDB)

• 17h30 – Reunião interna com lideranças da campanha

• 20h30 – Gravação de programas eleitorais

Marcelo Ramos (PR)

• Manhã – Gravação do programa eleitoral;

• 10h – Anúncio de adesão do PSL à candidatura de Marcelo Ramos (condomínio Atlântica Tower – Djalma Batista

• Tarde – Reunião com os coordenadores da campanha

• 19h30 – Evento de formalização de apoio do deputado Silas Câmara à candidatura de Marcelo Ramos