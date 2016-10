Segundo turno: saiba como vai ser o dia dos candidatos

Veja o que os candidatos à prefeitura de Manaus vão fazer neste sábado (15) na corrida pela conquista do voto do eleitor:

Arthur Neto (PSDB)

• 9h às 12h – Participa de ‘bandeiradas’ pela cidade

• 14h às 17h – Gravações de programas eleitorais

• 19h às 21h – Reuniões internas

Marcelo Ramos (PR)

• 8h – Gravação do programa eleitoral

• 09h – Caminhada (Josué Neto) – ponto de concentração: rua Libertador, em frente à delegacia, bairro Nossa Senhora das Graças

• 13h – Almoço com o grupo folclórico da Quadrilha Unidos do Alvorada com a presença dos Amigos da Pastoral da Juventude, rua 11, Alvorada

• 15h – Reunião com os diretórios estadual e municipal e candidatos da coligação do PRB e PSC, com recebimento do apoio partidário e dos candidatos, na sede do PRB

• 20h – Reunião – rua Luiz Otávio com rua Amazonino Mendes, ao lado do terminal de ônibus, Santa Etelvina