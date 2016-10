Veja o que os candidatos à prefeitura de Manaus vão fazer nesta quarta-feira (12) na corrida pela conquista do voto do eleitor:

Arthur Neto (PSDB)

• A assessoria do candidato informou que Arthur não terá agenda externa

Marcelo Ramos (PR)

• 9h – Caminhada (ponto de concentração na feira do Quarentarão com a Rua T7, Com-pensa)

• 9h às 17h – ‘Adesivaço’ na avenida do Samba

• 11h30 – Entrevista para o programa Dez na TV (Diário do Amazonas)

• 15h30 – Reunião com a diretoria do PDT e militâncias