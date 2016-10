Segundo turno: saiba como vai ser o dia dos candidatos

Veja as atividades programadas pelos candidatos à prefeitura de Manaus para esta segunda-feira (10):

Arthur Neto (PSDB)

9h – Caminhada na Zona Leste;

17h – Reunião no TRE;

18h30 – Encontro com grupo de comunitários;

21h – Reunião na Estação 45, Zona Leste.

Marcelo Ramos (PR)

9h30 – Reunião com os pastores;

10h30 – Entrevista para o programa Agora na TV Em Tempo;

14h – Reunião com os líderes dos camelôs na Arena PR;

17h – Caminhada na Cachoeirinha;

19h – Reunião com comerciantes;

20h -Reunião no Colônia Terra Nova 2.