Segundo turno: saiba como vai ser o dia dos candidatos

Veja o que os candidatos à prefeitura de Manaus vão fazer nesta quinta-feira (27) na corrida pela conquista do voto do eleitor:

Arthur Neto (PSDB)

• 12h30 – Almoço no Distrito Industrial

• 15h – Reuniões internas

• 19h – Reunião com apoiadores na Estação 45

Marcelo Ramos (PR)

• 09h -Caminhada – ponto de concentração: Rua Adalberto Vale com a Rua Magalhães Barata, em frente à Auto Peças Paz, Betânia;

• 11h às 14h – Gravação de programa eleitoral;

• 14h – Reunião na Comunidade Coliseu – João Paulo IV

• 16h – Caminhada – Av. A, em frente à Churrascaria Adolpho, Shangrilla, Parque Dez;

• 19h30 – Reunião comunitária – Dulcilas, Ponta Negra;

• 20h30 – Reunião com a comunidade na Rua Quartzo Rosa com a Rua Quartzo Azul, Qd-43 e 44 – 1, Etapa do Viver Melhor 1.