Segundo turno: saiba como vai ser o dia dos candidatos

Veja o que os candidatos à prefeitura de Manaus vão fazer neste sábado (22) na corrida pela conquista do voto do eleitor:

Arthur Neto (PSDB)

• 9h – Caminhada na avenida Itaúba, na Zona Leste

• 17h – Gravação de programa eleitoral

• 20h – Reuniões internas

Marcelo Ramos (PR)

• 07h30 – Caminhada – ponto de concentração na esquina do Colégio La Salle;

• 09h – Reunião (Josué Neto) com o sargento Adail do DEM, na Ulbra;

• 09h – Caminhada (Wilson Lima) – Rua Barroso em frente à escola Irmã Gabriele, Puraquequara;

• 09h30 -Visita à Bola do Produtor (Marcelo Ramos);

• 10h30 às 14h30 -Gravação de programa eleitoral;

• 13h – Evento Conecta 22 – Av. Autaz Mirim, n.º 18, altos da A Ciclista, São José Operário;

• 15h – Reunião com produtores rurais – Rua Raimundo Nonato de Castro, Classic Eventos, Santo Agostinho;

• 17h – Caminhada (Josué Neto e Wilson Lima) – Rua Amazonino Mendes, em frente ao Lanche do Jacaré, Bairro União;

• 20h – Reunião na Rua Raquel entre a Rua Antônio Ribeiro com a Rua Carpinteiro Peres, Petrópolis;

• 22h – Reunião com AFCEA na Rua Preciosa, n.º 1521, Monte das Oliveiras (Joana D’Arc).