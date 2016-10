Segundo turno: saiba como vai ser o dia dos candidatos

Veja o que os candidatos à prefeitura de Manaus vão fazer nesta terça-feira (18) na corrida pela conquista do voto do eleitor:

Arthur Neto (PSDB)

• 10h – Entrevista ao Portal do Holanda;

• 17h – Gravação de programa da propaganda eleitoral;

• 18h – Entrevista para O Band Cidade;

• 20h – Reuniões internas.

Marcelo Ramos (PR)

• 07h – Café da Manhã com comunitários da Zona Centro-Sul;

• 09h – Reunião com os ativistas da Zona Leste e Zona Norte na Escola de Samba Sem Compromisso;

• 11h – Reunião na fábrica Yamaha Motor da Amazônia;

• 12h às 17h – Gravação de programa eleitoral;

• 17h – Caminhada (Josué Neto e Wilson Lima) – Rua 8, em frente à Escola Municipal Sonia Maria Barbosa, Monte Sião 2;

• 19h30 – Reunião com a Igreja Aliançadas – Premier Eventos;

• 20h30 – Reunião com deputados e prefeitos eleitos do interior, Dulcila Festas e Eventos, na Ponta Negra.