Segundo turno: saiba como vai ser o dia dos candidatos

Veja o que os candidatos à prefeitura de Manaus vão fazer nesta segunda-feira (17) na corrida pela conquista do voto do eleitor:

Arthur Neto (PSDB)

• 18h – Entrevista para o jornal TV EM TEMPO

• 19h – Reuniões internas

Marcelo Ramos (PR)

• 08h30 – Reunião com comunitários das zonas Sul, Centro-Sul, Oeste e Centro-Oeste na quadra da Aparecida

• 10h – Visita à fábrica da Moto Honda

• 12h às 17h – Gravação de programa eleitoral

• 17h – Caminhada com Josué Neto e Wilson Lima (ponto de concentração: rua J, etapa B, São José 2 em frente ao INSS

• 17h30 – Entrevista ao Band Cidade

• 19h30 – Reunião comunitária no Premier Eventos, ao lado do Detran

• 20h30 – Reunião comunitária no Dulcilas da Ponta Negra