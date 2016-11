Segundo suspeito de furtar casa de pedagogo se apresenta na delegacia e nega ser garoto de programa

O personal trainer Cesar Gabriel Frota da Silva, 21, se apresentou na tarde desta segunda-feira (7) no 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), acompanhado de um advogado. César é acusado de participar de um furto na casa de um pedagogo de 37 anos, localizada na Zona Norte, no dia 28 de outubro deste ano.

De acordo com o titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jander Mafra, César negou ser garoto de programa e disse não saber que estava participando de um furto. “Ele disse que tem família e que, inclusive, a mulher está grávida. César informou que a ação criminosa foi toda planejada por Laerte”, esclareceu o titular, informando ainda que, segundo César, Laerte teria um relacionamento amoroso com a vítima.

César se apresentou no DIP quatro dias depois da prisão de Laerte porque estava no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), onde mora e trabalha. “César mostrou estar surpreso com a repercussão do caso e que esse episódio está sendo traumático para ele e a família”, disse Mafra.

O indivíduo prestou esclarecimentos na delegacia e vai responder em liberdade por furto qualificado. A policia Civil destacou que irá continuar com as investigações até que o terceiro suspeito seja ouvido.

Portal EM TEMPO

Com informações de Naritha Migueis

Jornal AGORA