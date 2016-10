Segundo debate deste turno entre Arthur e Marcelo traz segue a ‘tática’ das ironias e alfinetadas

O segundo debate eleitoral deste segundo turno foi marcado por ironias e alfinetadas entre os candidatos Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR), que disputam a Prefeitura de Manaus. Em pouco mais de uma hora, durante o colóquio realizado na noite deste domingo (23), na TV A Crítica, ambos os adversários procuravam “brechas” para ver quem melhor alfinetava ou ironizava o outro, num debate que se mostrou tenso do início ao fim.

Os dois chegaram a pedir direito de resposta, mas a assessoria jurídica da emissora negou por entender que ambos já tinham respondido as ofensas durante as réplicas e tréplicas concedidas ao longo do debate.

A primeira tensão surgiu logo na pergunta inicial, quando o candidato Arthur Neto usou seus dois minutos e meio que seriam para responder à pergunta de seu adversário sobre projetos a respeito da acessibilidade, em Manaus, para justificar ao telespectador porquê teria decidido ir ao debate da emissora.

“Quero justificar por que vim e não fingir que está tudo bem. Há uma farsa e fraude (…). O grupo tem sido parcial, investindo sobre minha honra e denegrindo fatos da minha administração. Não fica impune quem quer que seja, quem assaca sobre minha honra. Por isso que vim para esse debate”, disse o candidato à reeleição.

Ao longo do colóquio, Arthur adotou a tática de desconstruir o adversário, ao associá-lo à imagem de um jovem político inexperiente e, mais uma vez, afirmar que Ramos esconde o apoio do governador José Melo (Pros) a sua candidatura.

Por sua vez, Marcelo Ramos procurou manter a postura que tem adotado nos debates anteriores, de elencar as propostas não realizadas pelo adversário durante seus quatro anos de gestão à frente do município e afirmar que vai realizar uma gestão transparente, caso seja eleito.

Os dois apresentaram propostas em várias áreas, como saúde, educação e transporte público, mas passaram a maior parte dos mais de 60 minutos procurando defeitos em suas gestões (Arthur, como prefeito e Ramos, como ex-diretor presidente da extinta IMTU, atual SMTU no governo Serafim), em como dar a melhor alfinetada e como ser o mais irônico entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.