Segundo corpo é encontrado na Zona Norte e polícia suspeita de ‘Serial Killer’

Um segundo corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (9), no Conjunto Cidadão 12, na Zona Norte de Manaus. O corpo é de um homem, até o momento não identificado, encontrado com requintes de crueldade, na avenida das Torres, bairro Nova Cidade. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados, além de uma corda enrolada no pescoço, uma perfurações de arma branca e sem roupas da cintura para baixo.

Conforme a Polícia Militar, o crime pode ter sido praticado por um serial killer, um matador em série que seria o mesmo autor do assassinato de Dário Lima, encontrado morto também na manhã de hoje. As mortes das duas vítimas tem características semelhantes.

O corpo de Dário Henrique Lima Lira, de 21 anos, foi encontrado degolado, com as mãos e pés amarrados e enrolado em um lençol, também em uma área de mata, na avenida fênix, Baixada Fluminense, bairro Cidade Nova.

