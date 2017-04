Segundo Barco PAI vai beneficiar mais de 22 mil pessoas no AM

Inaugurado pelo governador do Amazonas, José Melo, na tarde desta sexta-feira (28), o barco PAI “Todos pela Vida II” zarpou rumo aos seis municípios da calha do Purus, onde deverá beneficiar mais de 22,5 mil pessoas e prestar cerca de 90 mil atendimentos para comunidades indígenas e ribeirinhas.

Esta é a segunda embarcação do Programa de Atendimento Itinerante (PAI) a entrar em operação e terá como destino as cidades de Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri e suas 22 comunidades. Com a presença do vice-governador Henrique Oliveira, a inauguração aconteceu no estaleiro Juruá Estaleiros e Navegação, localizado na estrada do Brito, KM 1, no Cacau Pirera, Iranduba (a 27 km de Manaus).

De acordo com o governador, a exemplo do primeiro barco, que está em expedição pela calha do Juruá desde março, esta nova embarcação pode superar as expectativas em relação ao atendimento. “Nossa meta inicial com o primeiro barco era realizar cerca de 12 mil atendimentos, mas hoje o Todos Pela Vida contabiliza mais de 30 mil atendimentos já realizados em sua primeira viagem. Esses números só confirmam a necessidade e a decisão acertada do nosso governo em investir nesse atendimento itinerante. Só em Envira foram feitos 18 mil”, afirmou Melo.

Com a ida do barco para a região, a população terá acesso a 32 tipos de serviços nas áreas de cidadania, saúde, justiça e assistência social, dois a mais que da primeira vez, com novidades como a inclusão do Calendário Nacional de Imunização com 13 vacinas, exames para o diagnóstico de doenças de pele, hanseníase, Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS e problemas cardíacos e o cadastramento da biometria feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

José Melo falou ainda da prioridade do roteiro adotado pelo programa no interior. “Escolhemos o Juruá e o Purus para começar, pois são as regiões em que o Índice de Desenvolvimento Humano é menor. Por isso, não poupamos esforços para levar estes serviços para a nossa população do interior”, completou.

Revitalização das embarcações

A reforma é um investimento do Fundo de Promoção Social (FPS). Ao todo, foram destinados R$ 7 milhões para a revitalização das três embarcações que realizam atendimento fluvial de cidadania, saúde, justiça e assistência social no interior. A coordenação é da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

O Barco PAI “Todos pela Vida I” está em expedição pelos municípios da calha do Juruá desde março e já fez mais de 30 mil atendimentos. A terceira embarcação está em fase de obras e tem inauguração prevista para o dia 15 de maio.

Serviços

Com os barcos “Todos pela Vida”, o Governo do Amazonas facilita o acesso da população a uma gama de serviços e benefícios sociais, desenvolvendo ações de interesse estratégico para a melhoria da qualidade de vida e alcançando quem mora em regiões de difícil acesso. Na área de cidadania, é possível emitir documentos como RG, CPF, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento, alistamento militar, Rani (Identidade Indígena) e fazer regularização previdenciária. São instrumentos que garantem inclusão em uma série de programas de proteção social, desenvolvimento socioeconômico, além da própria obtenção da aposentadoria.

Na área de saúde, serviços inéditos estão sendo oferecidos. O barco conta com a Citologia em Meio Líquido, exame preventivo para mulheres mais moderno e preciso no diagnóstico de lesões pré-cancerosas no colo do útero, a entrega de mosquiteiros impregnados de inseticida para o combate à malária e a doação de cadeiras de roda, muletas, bengalas e kits dormitórios para pessoas com deficiência.

Consultas com médicos, dentistas e oftalmologistas – com a entrega posterior dos óculos feitos sob medida, exames de ultrassonografia, transvaginal e a manutenção de uma farmácia para a entrega de remédios à população.

No Barco PAI “Todos pela Vida II” foram incluídos serviços novos na área de saúde. Haverá equipes de plantão para triagem dermatológica com atenção especial para a hanseníase, testes rápidos para identificação de DST/AIDS, e a disponibilização das vacinas do Calendário Nacional de Imunização, composto por 13 vacinas, como as contra a febre amarela, o HPV, a meningite e a hepatite B. Também é a primeira vez que o barco realiza o ecocardiograma, exame que identifica doenças do coração, e o exame sintomático respiratório para reconhecimento da tuberculose.

Roteiro de viagem

Na calha do Purus, a expedição do barco PAI “Todos pela Vida II” vai durar três meses, com atendimentos em seis cidades e 22 comunidades ribeirinhas e indígenas. A primeira parada será em Boca do Acre, no dia 11 de maio. Depois, o barco seguirá levando os serviços para as cidades e comunidades de Pauini (19 a 29/05), Lábrea (30/05 a 10/06), Canutama (23/06 a 11/07), Tapauá (02 a 12/07) e Beruri (13/07 a 01/08).

Em Boca do Acre, o atendimento acontecerá na sede e na comunidade Camicuã (18/05). Em Pauini, além da sede do município, os serviços serão levados às comunidades Boca do Mapiá (19/05), Vitória do Afogado (20/05), Kanakury (21/05) e Ajuricaba (29/05).

Na cidade de Lábrea, o Barco PAI “Todos pela Vida II” vai ancorar nas comunidades Santa Fé (30/05), Bela Rosa (31/05), Cachoeira do Hilário (01/06), Cacau (02/06) e Marahã (03/06). Em Canutama, haverá atendimento nas comunidades de Belo Monte (30/06) e Ribeirão (11/07). Já em Tapauá, a embarcação atuará nas comunidades da Foz do Tapauá (02/07) e Beabá (12/07).

Com informações da assessoria