Segunda rodada da Copa Caixa é neste domingo

A segunda rodada da Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino acontece neste domingo (11) com os jogos entre Costa Rica x Itália, às 14h30, e Rússia x Brasil, às 16h45, na Arena da Amazônia, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Os portões para as partidas abrem duas horas antes e o público poderá adentrar pelo portão B e C, ambos pela Constantino Nery. Antes de ‘esquentarem’ o estádio que foi palco da Copa do Mundo, porém, os times treinam nesta sexta-feira e sábado, dias 09 e 10, em vários campos da cidade. O evento recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Na manhã desta sexta-feira (09) a Itália realizou treino no estádio da Colina, São Raimundo, Zona Oeste. A tarde, a Costa Rica treinou no 3 B, no bairro Aparecida, Zona Sul. O Brasil treinou no estádio Carlos Zamith, no Coroado, Zona Leste. A noite a Itália voltou a treinar na Colina e a Russia fechou o cronograma com visitação no Clube do Trabalhador – Sesi, no Coroado.

No sábado (10) o ‘aquecimento’ para a Copa CAIXA continua. Às 10h Itália treina na Colina, enquanto que às 15h30 a Costa Rica utiliza o 3 B. Às 16h, o Brasil vai se reunir no Carlos Zamith e às 19h a Rússia vai usar o Sesi.

Em preparação para enfrentar a Costa Rica, o técnico da Itália, Antonio Cabrini, foi pontual ao falar sobre o adversário. “Todo time Sul-Americano tem uma maneira peculiar de jogar. Sendo assim, sabemos que não podemos baixar a guarda. Estamos estudando o jogo deles para fazer um bom jogo”, disse o comandante da esquadra Azzura, que em 1982 conquistou o título da Copa do Mundo.

Bia, atacante persistente – Autora de dois dos seis gols marcados no jogo de estreia do Brasil pela Copa Caixa, contra a Costa Rica, Beatriz Zaneratto é mais uma das mais jovens jogadoras que integram o grupo da Seleção Feminina. Com apenas 22 anos, a atacante fez sua primeira participação na equipe principal em 2011, pela Copa do Mundo, na Alemanha. No ano passado, também disputou a competição no Canadá e, em Manaus, acredita que a persistência e a paciência são ingredientes que levam ao caminho do sétimo título pela Copa CAIXA.

“A gente sabia que todos os jogos seriam difíceis. Agora é tentar impor nosso ritmo, ter paciência e esperar o momento. Estou muito feliz em poder ajudar a equipe com dois gols logo na estreia, mas sei que preciso melhorar bastante, porém acredito que estou no caminho certo. Estamos trabalhando para jogar contra a Rússia e vamos procurar ir pelo caminho de jogar mais a bola, do que lançamentos, assim teremos mais posses de bola”, disse Bia, ao comentar sobre o povo amazonense.

“É uma torcida muito fervorosa, a recepção do primeiro jogo foi ótima e só temos de agradecer a quem compareceu. Agora estamos convocando a população a prestigiar os outros jogos e nos apoiar”, disse a jogadora, natural de Araraquara (SP), ao frisar que o calor da capital amazonense está sendo superado pela equipe e que é algo que ‘joga’ mais contra os outros times. “O calor daqui é uma dificuldade pra gente, mas ainda nos favorece frente aos nossos adversários”, afirmou ela, sorrindo.

Ingressos

Os ingressos para a Copa CAIXA têm valor único de R$30, tanto para os beneficiários de meia-entrada (idosos, PCDs, estudantes), como para o público em geral que na hora da compra apresenta 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que optarem por não levar o alimento, pagam valor inteiro de R$ 60.

Aqueles que não conseguirem obter com antecedência os ingressos, a Arena Amadeu Teixeira estará funcionando com horário estendido nos dias das partidas, quando as vendam na bilheteria será realizada das 9h até às 21h. Nos dias sem jogos, a bilheteria vai das 9h às 18h.

Os bilhetes também estão sendo vendidos nas óticas Diniz do Amazonas Shopping, na avenida Djalma Batista, Manauara Shopping, avenida Mário Ypiranga, e Sumaúma Park Shopping, bairro Cidade Nova, de acordo com os horários de cada centro de compras.

Segurança

O Torneio será realizado em horários diferentes durante os dias 07, 11, 14 e 18. Porém, o período de abertura dos portões será o mesmo todos os dias: duas horas antes.

O público terá duas opções de entrada na Arena da Amazônia: portões B e C, ambos localizados na Constantino Nery. O portão D, da Flaviano Limongi, ficará à disposição para PCDs.

Antes dos jogos, serão feitas revistas pela Polícia Militar e para a Copa fica proibida a entrada de materiais perfurocortantes, como seringas, agulhas, escalpes, ampolas, vidros de um modo em geral ou qualquer material pontiagudo ou que contenham fios de corte capazes de causar perfurações. Além disso, são vetadas armas de fogo e armas de arremesso, fogos de artifício e armas brancas, como guarda-chuva com haste metálica e recipientes em aerosol.

Os jogos

07 de dezembro – quarta-feira

Itália 3 x 0 Rússia

Brasil 6 x 0 Costa Rica

11 de dezembro – domingo

Costa Rica x Itália – 14h30

Rússia x Brasil-16h45

14 de dezembro – quarta-feira

Costa Rica x Rússia- 17h30

Brasil x Itália – 20h15

18 de dezembro – domingo

3º x 4º colocado – 14h30

1º x 2º colocado – 16h45

